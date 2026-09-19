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La Fotonotizia di Genova24

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Fotonotizia

Al Gaslini i cani da soccorsi dei vigili del fuoco in azione con il ‘Gimmy Five Days’

Generico settembre 2026

Si è svolta questa mattina presso l’istituto Gaslini di Genova, la terza edizione, del “Gimmy Five Days” organizzato dalla fondazione il Porto dei Piccoli. La manifestazione prevedeva dimostrazioni di unità cinofile in vari ambiti. I Vigili del Fuoco, hanno partecipato con 4 unità operative, del nucleo Regionale Liguria, insieme ad un operatore CO.EM. del Comando di Savona. Le unità Cinofile hanno effettuato dimostrazioni sia pratiche che teoriche, di attività ricerca persona.

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