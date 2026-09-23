Agenzia delle Entrate: uffici aperti più a lungo, orario anche al pomeriggio

Genova. Uffici dell’Agenzia delle Entrate aperti più a lungo per rafforzare l’assistenza ai cittadini e ai professionisti. L’iniziativa coinvolge circa 160 strutture su tutto il territorio nazionale, Liguria compresa, nelle quali l’orario dedicato ai servizi in presenza viene prolungato e viene potenziata anche l’assistenza da remoto. La nuova organizzazione punta a integrare l’offerta di servizi telematici e canali di assistenza a distanza con una maggiore disponibilità nel rapporto diretto con i funzionari, con particolare attenzione alle pratiche che richiedono un confronto diretto.

In Liguria sono previste aperture extra con assistenza mirata.

Gli orari aggiornati degli uffici coinvolti nell’iniziativa possono essere consultati sul sito dell’Agenzia.

Durante le aperture pomeridiane degli uffici territoriali sarà possibile prenotare un appuntamento pomeridiano per avere assistenza nei casi, non risolti tramite canale telematico, che richiedono un’interlocuzione più approfondita. Inoltre, continueranno a essere gestiti in presenza anche i casi di necessità e urgenza, le richieste di persone anziane e persone con disabilità e l’acquisizione di documenti e istanze.

Per esempio nell’ufficio di via Finocchiaro Aprile è prevista un’ulteriore fascia di ricevimento pomeridiano, sempre su appuntamento: martedì, dalle 13:30 alle 17, in modalità da remoto; giovedì, dalle 13:30 alle 17, in presenza. Nella fascia pomeridiana sono erogati i seguenti servizi: comunicazioni di irregolarità e cartelle di pagamento; controllo formale delle dichiarazioni e relative cartelle di pagamento; avvisi di accertamento parziale e relative cartelle di pagamento; comunicazioni di compliance/Cambiaverso; rimborsi relativi alle imposte dirette; agevolazioni fiscali per le persone con disabilità.

L’ufficio di via Fiumara Antica sarà disponibilem artedì, dalle 8:30 alle 16:30, in presenza; giovedì, dalle 8:30 alle 16:30, in modalità da remoto. Nella fascia pomeridiana sono erogati i seguenti servizi: comunicazioni di irregolarità e cartelle di pagamento;

controllo formale delle dichiarazioni e relative cartelle di pagamento; avvisi di accertamento parziale e relative cartelle di pagamento; comunicazioni di compliance/Cambiaverso; rimborsi relativi alle imposte dirette; agevolazioni fiscali per le persone con disabilità.

L’ampliamento dell’assistenza riguarda anche l’Ufficio provinciale-Territorio di Genova, che dedica ai professionisti interessati un supporto da remoto aggiuntivo per i servizi relativi al catasto fabbricati e al catasto terreni.