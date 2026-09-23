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Sindacato

AEP Ticketing Solutions, sciopero e presidio sindacale. Fiom, Fim e Uilm: “Ritirare subito i licenziamenti”

Lo sciopero è stato indetto per il licenziamento improvviso di quattro lavoratori la settimana scorsa

AEP Ticketing Solutions sciopero

Genova. I lavoratori di AEP Ticketing Solutions hanno tenuto un presidio questa mattina davanti alla sede aziendale a Genova nel corso di uno sciopero indetto per il licenziamento improvviso di quattro lavoratori la settimana scorsa.

“Con i colleghi di Firenze siamo un piazza per chiedere il reintegro immediato dei colleghi e la presentazione di un piano industriale serio da parte dell’azienda” commenta Andrea Boero, Rsu aziendale della Uilm Genova.

“I tempi e i modi di questa vicenda restano imbarazzanti, il presidio di oggi è solo l’inizio di un percorso in cui richiediamo l’attenzione anche da parte delle istituzioni locali” aggiunge.

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