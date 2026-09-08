Accordo Regione-Guardia di finanza per la formazione dei militari: “Sosteniamo il lavoro per la legalità”

Genova. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il comandante regionale della Guardia di finanza, il generale di divisione Cristiano Zaccagnini, hanno sottoscritto il protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra Regione e comando regionale su istruzione e formazione professionale.

Con questo accordo Regione e Guardia di Finanza avviano e definiscono un’azione di collaborazione, che porterà all’attuazione di interventi di formazione e aggiornamento professionale destinati ai militari impegnati in Liguria, in modo da supportare lo svolgimento delle funzioni della Guardia di finanza. L’iter formativo del personale del Corpo, avviato già in fase di arruolamento dei finanzieri di ogni ordine e grado, continua tramite la somministrazione di corsi di post formazione, orientati alla mission istituzionale, organizzati dalla scuola di polizia economico-finanziaria in modalità residenziale, ovvero in via periferica tramite i centri di addestramento dei comandi regionali. La Regione, da parte sua, supporterà la Guardia di finanza nella realizzazione delle azioni formative individuate, nei limiti delle disponibilità di bilancio e delle offerte formative dell’Ente stesso.

“Con questa iniziativa di grande valore, Regione Liguria conferma la sua vicinanza e il suo sostegno alla fondamentale attività di presidio, controllo e tutela che ogni giorno la Guardia di Finanza porta avanti sul nostro territorio – commentano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alla Formazione Simona Ferro –. L’azione di formazione è fondamentale per supportare le capacità operative e l’efficienza organizzativa della Guardia di finanza, e rendere gli uomini e le donne che operano sul nostro territorio sempre più in grado di svolgere i loro compiti di tutela degli interessi economici e finanziari pubblici, ma anche di proseguire il proprio impegno nell’affermazione del principio di legalità, a tutela di cittadini e istituzioni. Proprio per questo – concludono – ci impegniamo ad avviare percorsi di formazione dedicati ai militari che lavorano in Liguria: così facendo sosterremo la Guardia di finanza nel suo lavoro quotidiano per la legalità, indispensabile per cittadini e istituzioni”.

Il generale di divisione Cristiano Zaccagnini, evidenzia che “questa iniziativa tra l’amministrazione regionale e la Guardia di finanza, avviata su impulso del comando generale del corpo, rappresenta la prima importante collaborazione in ambito formativo che si rivolgerà ai settori strategici prioritari a livello locale. La nuova intesa interistituzionale, infatti, rappresenta il valore aggiunto per la comunità e per i finanzieri, che così potranno accrescere costantemente la loro formazione”.