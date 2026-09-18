Accademia della marina mercantile, inaugurata la nuova sede in Darsena: ospiterà più di mille studenti

Genova. È stata inaugurata stamattina la nuova sede dell’Accademia italiana della marina mercantile a palazzo Tabarca, nella zona della Darsena, a pochi metri dall’istituto nautico San Giorgio e dall’ex facoltà di economia dell’Università di Genova. La struttura, che si articola per 4.800 metri quadrati calpestabili su quattro piani dell’edificio di proprietà comunale, potrà presto ospitare gli attuali 1.050 studenti dell’Accademia in un’unica sede (che prenderà dunque il posto di quella in Albaro), e mette a disposizione anche 14 nuovi appartamenti per 64 allievi.

Presenti all’inaugurazione il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, la sindaca di Genova Silvia Salis, il comandante generale delle Capitanerie di porto Sergio Liardo e il comandante interregionale Marittimo Nord Flavio Biaggi.

La nuova sede di Palazzo Tabarca è il risultato di un percorso istituzionale condiviso tra la Fondazione dell’Accademia e le istituzioni locali e nazionali. Nel settembre 2024 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Genova e la Fondazione per l’assegnazione di una porzione dell’immobile storico della Darsena. L’edificio è inserito in un più ampio progetto di riqualificazione nell’ambito del Pnrr con oltre 18,5 milioni di euro di finanziamenti governativi destinati al recupero dell’intero complesso Tabarca-Metelino. A questi si aggiungono circa 10 milioni di euro stanziati dal Pnrr specificamente per l’aggiornamento e lo sviluppo di avanzati laboratori fruibili dall’intera comunità del cluster marittimo nazionale. Un investimento pubblico complessivo che, insieme ai fondi stanziati per i nuovi corsi, si aggira intorno ai 40 milioni di euro e che si concretizza oggi nell’inaugurazione di quello che diventerà il centro pubblico di simulazione marittima più avanzato del Mediterraneo.

Grazie alla stretta collaborazione con rinomate e prestigiose aziende del settore della simulazione marittima (tra cui Cetena-Fincantieri, Kongsberg, Wärtsilä e GTT), della logistica (CHESSCON, Simodar Training Solutions, Leonardo Informatica) e del settore ferroviario (tra cui Transurb), la nuova sede dell’Accademia può vantare un sistema tecnologico ultramoderno e resiliente per l’istruzione professionale avanzata nel settore della mobilità sostenibile composto da 18 diverse piattaforme di simulazione (in gran parte integrate tra loro e/o con sistemi reali di bordo come ad esempio ECDIS forniti da CAIM o programmi di carico sviluppati da NAPA) e di due laboratori di scienze e tecnologie applicate legati alla decarbonizzazione e dotati di sistemi per lo studio della pneumatica, dell’idraulica e della meccatronica (sistemi FESTO e SIEMENS). Gli impianti di simulazione spaziano dal mondo del trasporto merci alle navi da crociera, dalle gru di ambito portuale agli impianti e alle unità offshore, così da poter promuovere una formazione completa e pronta alle sfide del prossimo futuro per tutti i settori della logistica, del trasporto e dell’ambito portuale.

Eugenio Massolo, presidente della Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile, sottolinea: “La nuova sede dell’Accademia racconta il suo passato, con oltre 20 anni all’attivo ricchi di soddisfazioni, e il suo futuro. Noi siamo la cerniera tra questi due tempi, e siamo entusiasti di consegnare all’Italia uno strumento di formazione di assoluta eccellenza, in grado di delineare anche le professionalità necessarie al settore che ancora non esistono”.

“Palazzo Tabarca è un investimento sul futuro del sistema marittimo italiano – commenta Edoardo Rixi, viceministro dei Trasporti -. Qui trasformiamo risorse pubbliche in formazione, innovazione e competenze, cioè negli strumenti che servono per rendere più competitivo il nostro sistema portuale e logistico. Genova ha una storia marittima straordinaria, ma non vive di rendita: deve continuare a investire sulle persone, sulla tecnologia e sulla capacità di governare le trasformazioni del settore. Con questa struttura facciamo un passo concreto in questa direzione. Il nostro obiettivo è chiaro: rafforzare Genova come capitale marittima italiana e farne sempre più un punto di riferimento del Mediterraneo. Perché se vogliamo che l’Italia torni a essere protagonista del mare e degli scambi internazionali, Genova deve stare al centro di questa sfida”.

“L’inaugurazione di Palazzo Tabarca è un investimento concreto sul futuro della Liguria e del sistema marittimo italiano – prosegue Marco Bucci, presidente della Regione Liguria -. Genova ha nel mare e nel porto una parte fondamentale della propria identità e della propria economia, ma per continuare a crescere ha bisogno soprattutto di competenze, formazione e innovazione. Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto più di cinque anni fa e oggi questa grande ristrutturazione ci consegna un centro di formazione unico in Italia e in Europa, con tecnologie e simulatori avanzatissimi che consentiranno agli studenti di formarsi e fare esperienza in condizioni molto vicine a quelle reali. È un’occasione straordinaria per dare un’ulteriore spinta al pilastro principale della nostra economia, così come stiamo facendo con la scuola delle professioni del mare, per offrire ai giovani nuove opportunità e costruire le competenze di cui la blue economy ha bisogno. Da qui usciranno i responsabili e le professionalità che guideranno la nostra economia del mare nei prossimi anni, rafforzando il ruolo di Genova come capitale marittima e centro di riferimento del Mediterraneo”.

“Il mio pensiero va a ragazze e ragazzi che entreranno in queste aule con il desiderio di imparare un mestiere, e con le domande che accompagnano la scelta del loro futuro – dichiara la sindaca di Genova Silvia Salis -. Vorrei che a Genova trovassero le opportunità e la fiducia di cui hanno bisogno per costruire la loro autonomia e la loro vita. L’Accademia lavora da oltre vent’anni per accompagnare gli studenti verso professioni qualificate e mantenendo un rapporto stretto con le imprese. Con la nuova sede di Palazzo Tabarca questo lavoro trova spazi e strumenti per crescere, nel cuore della nostra storia marittima. Vedere un edificio della Darsena accogliere giovani che qui studieranno e trascorreranno una parte delle loro giornate è una soddisfazione per tutta la città. Ringrazio chi ha lavorato a questo risultato e chi, ogni giorno, mette la propria esperienza al servizio degli allievi: è anche attraverso il loro lavoro che il legame di Genova con il mare continua a offrire prospettive alle nuove generazioni”.

“La nuova sede dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile rappresenta un investimento importante sul futuro del sistema marittimo italiano, perché mette al centro le competenze e la formazione delle nuove generazioni. La competitività della nostra economia del mare passa, infatti, anche dalla capacità di formare professionisti altamente qualificati, in grado di accompagnare le trasformazioni che stanno interessando la logistica, i trasporti, la sostenibilità e l’innovazione tecnologica – dichiara Roberta Pinotti, presidente della Fondazione Polo Nazionale della Subacquea, che ha visitato la nuova sede dell’Accademia lo scorso 14 settembre -. Ho avuto modo di visitare gli spazi di Palazzo Tabarca e il progetto che li ha restituiti a una nuova funzione. È significativo che un luogo legato alla storia industriale e portuale di Genova diventi oggi uno spazio dedicato alla formazione e alla costruzione delle professionalità di cui il Paese avrà bisogno per rimanere competitivo. È un esempio concreto di come investire sulle competenze significhi investire sulla capacità dell’Italia di affrontare le sfide future del mare e della blue economy”.

“Quello dell’Accademia della Marina Mercantile – interviene l’ammiraglio Sergio Liardo – è un modello vincente di formazione, che coniuga le esigenze di un mercato in continua evoluzione con la necessaria preparazione degli equipaggi, con ricadute positive in materia di sicurezza della navigazione e tutela della vita umana in mare, che costituiscono il core business della Guardia Costiera”.

“La trasformazione dei porti e dell’economia marittima passa necessariamente dalle competenze – aggiunge Matteo Paroli, presidente dell’Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale -. Possiamo investire in infrastrutture, digitalizzazione, automazione, energia e nuove tecnologie, ma nessuna di queste trasformazioni produce pienamente i suoi effetti se non disponiamo delle professionalità capaci di governarla. Per questo la formazione non è un elemento accessorio dello sviluppo: ne è una delle condizioni essenziali. La sfida è anche riuscire a rappresentare ai giovani la dimensione reale del lavoro marittimo di oggi, superando definitivamente immagini che appartengono al passato. Il porto contemporaneo è un sistema industriale e tecnologico avanzato, nel quale si incontrano competenze sempre più specializzate, sicurezza, innovazione, digitale e capacità operative. È un mondo che offre percorsi professionali di alto profilo e che, proprio mentre cambia rapidamente, ha un bisogno crescente di nuove competenze. L’Accademia interpreta questo passaggio mettendo insieme la cultura marittima che appartiene profondamente alla storia di Genova e gli strumenti necessari per costruirne il futuro. Anche la scelta della nuova sede, a ridosso del bacino portuale, assume in questo senso un valore concreto: formazione, imprese, tecnologia e lavoro si trovano nello stesso luogo. È questa vicinanza che dobbiamo rendere sempre più forte, perché il modo più efficace per avvicinare una nuova generazione al mare non è raccontarle soltanto ciò che il porto è stato, ma darle gli strumenti per diventare protagonista di ciò che sarà”.