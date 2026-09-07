Abracadabra Festival e Govi sotto le stelle, successo a Villa Serra tra magia e teatro

Genova. Un weekend di grande partecipazione a Villa Serra, che tra sabato 5 e domenica 6 settembre ha accolto oltre duemila persone tra magia, musica, teatro e iniziative per famiglie.

Abracadabra Festival ha richiamato circa 1.400 partecipanti, con attività dedicate alla magia, al fantasy e all’illusionismo, insieme ad artisti, espositori, artigiani e compagnie storiche.

Domenica sera ha invece preso il via “Teatro Govi sotto le stelle – Festival a Villa Serra”, con il concerto degli Empty Spaces – Pink Floyd Tribute, che ha registrato quasi 800 presenze.

«Nel primo semestre del 2026 Villa Serra ha registrato un incremento del 30% delle entrate proprie derivanti da eventi, manifestazioni e attività – dichiara Enrico Vassallo, Presidente dell’Assemblea consortile di Villa Serra –. È un dato che conferma una maggiore capacità di utilizzare e valorizzare gli spazi della Villa. Il successo di questo weekend va nella stessa direzione: una programmazione capace di tenere insieme sostenibilità gestionale e funzione pubblica, costruita anche attraverso la collaborazione con le realtà associative e culturali del territorio».

«Un ringraziamento va innanzitutto agli organizzatori di Abracadabra Festival e a tutto il collettivo del Teatro Govi. Un ringraziamento particolare al Comune di Sant’Olcese, per il patrocinio e per il prezioso supporto tecnico e logistico garantito durante gli eventi, e al Municipio V Val Polcevera e al Comune di Serra Riccò per il sostegno alla rassegna. Infine, grazie al Presidente del CdA Silvio Ciapica, al Consiglio di Amministrazione, ai dipendenti di Villa Serra e ai volontari, il cui lavoro rende possibili risultati come questi».

La rassegna “Teatro Govi sotto le stelle” proseguirà fino a domenica 13 settembre, con serate dedicate alla musica, al teatro e allo spettacolo: dagli omaggi ai Beatles e a Fabrizio De André alla commedia goviana, fino a Oreste Castagna, al musical Alice nel paese delle meraviglie e agli appuntamenti musicali conclusivi.

Un’occasione per trascorrere le prossime serate a Villa Serra, tra il fresco del parco e la bellezza delle serate di fine estate, con un programma pensato per pubblici diversi e per tutte le età.