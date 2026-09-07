Platano malato in via Bobbio, deciso l’abbattimento. Coppola: “Sarà sostituito da un nuovo esemplare”

Genova. Prenderà il via domani, martedì 8 settembre, un intervento urgente di abbattimento controllato di un platano ammalorato, situato in via Bobbio. Secondo quanto comunicato dal Comune di Genova, l’operazione, che verrà eseguita dai tecnici di Aster, si è resa indispensabile in seguito alle analisi fitostatiche e visive che hanno accertato come l’esemplare sia ormai morto in piedi e caratterizzato da un elevato rischio di cedimento di parti della pianta o dell’albero stesso.

La situazione è inoltre aggravata dal fatto che via Boccio è zona di passaggio, di sosta di persone e di veicoli, e dal fatto che il problema della pianta è irreversibile, non consentendo alcuna altra forma di messa in sicurezza. Il settore fitosanitario regionale ha confermato la positività della pianta al Ceratocystis platani, facendo scattare l’obbligo di intervento in ottemperanza al Piano di Azione Regionale. L’attuale chiusura della corsia degli autobus permetterà di agevolare le operazioni tecniche in sicurezza.

“Non è un intervento preso a cuor leggero- dichiara l’assessora al Verde pubblico del Comune di Genova Francesca Coppola- ma un’azione indispensabile e imposta da precise normative regionali che tutelano la salute pubblica e il patrimonio arboreo stesso. La presenza di un patogeno grave e la compromissione totale dell’esemplare ci pongono di fronte a un pericolo concreto per la cittadinanza, che ha il diritto di muoversi in sicurezza. Come ha sempre fatto il Comune di Genova in casi simili, l’albero rimosso verrà naturalmente sostituito al più presto con una nuova pianta sana, proseguendo nel nostro impegno costante per la cura e il rinnovo del verde cittadino”.