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Impatto

A10, tamponamento tra due mezzi tra Varazze e Arenzano: due feriti trasportati al San Paolo

È successo intorno alle5 di questa mattina

pronto soccorso san paolo notte
Foto d'archivio

Varazze. Incidente questa mattina sull’autostrada A10, tra Varazze e Arenzano.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 5 di mattina, nei pressi della galleria Colletta. Secondo quanto riferito, nello scontro (un tamponamento) sarebbero rimasti coinvolti un’auto e un mezzo pesante.

Sul posto sono subito intervenuti i militi della Croce Verde di Albiola e della Croce Rossa di Varazze, l’automatica del 118 e il personale di Autostrade.

A seguito dell’incidente, due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. Lungo il tratto autostradale interessato dal sinistro si sono registrati alcuni chilometri di coda, ma al momento la viabilità è tornata regolare.

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