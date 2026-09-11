A Villa Gentile il meeting di atletica leggera paralimpica, in prima linea la protezione civile

Genova. Scendere in campo per promuovere la cultura della sicurezza, della solidarietà e dell’inclusione attraverso i valori universali dello sport. La Protezione civile del Comune di Genova sarà tra i grandi protagonisti del Meeting di Genova di Atletica Leggera Paralimpica, in programma domani, sabato 12 settembre 2026, presso il campo sportivo Villa Gentile.

La manifestazione, organizzata da FISPES Liguria con il supporto dell’ASD Cambiaso Risso for Special, il coinvolgimento di FIDAL Liguria e il patrocinio del Comune di Genova, ospiterà la seconda prova territoriale CDS e Coppa Italia lanci FISPES 2026, richiamando delegazioni e atleti da Liguria, Lombardia e Piemonte per una giornata all’insegna di corse, salti, lanci e staffette.

In rappresentanza dell’amministrazione comunale, domani alle 9,30 sarà presente all’evento l’assessore alla Protezione civile del Comune di Genova, Massimo Ferrante: “La presenza della nostra Protezione civile a questo grande appuntamento sportivo – dichiara l’assessore – ribadisce come la sicurezza, la prevenzione e l’inclusione siano facce della stessa medaglia: la cura e l’attenzione per la nostra comunità. Lo sport paralimpico e il mondo della Protezione civile parlano la stessa lingua fatta di altruismo, spirito di servizio e superamento di ogni barriera. Vogliamo che i giovani e le famiglie presenti domani percepiscano la Protezione civile non solo come gestione dell’emergenza, ma come un patto quotidiano di cittadinanza attiva, condivisione e rispetto reciproco”.

La presenza della Protezione civile comunale si inserisce nel percorso educativo rivolto ai ragazzi che hanno preso parte o mostrato interesse per il campo scuola Anch’io sono la Protezione civile. Dalle 8,30 alle 9,30, presso il gazebo dedicato, i giovani potranno iscriversi a giochi di squadra a tema progettati per diffondere la cultura della prevenzione. Operatori della direzione Protezione civile e volontari del gruppo comunale di Protezione civile e antincendio noschivo “Gruppo Genova” affiancheranno il pubblico distribuendo materiale informativo e coordinando le attività ludiche ed educative, che si concluderanno alle 12 con la cerimonia di premiazione dei partecipanti nel quadro di una giornata di grande festa e partecipazione civica.