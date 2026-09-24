A Sestri Levante torna “Cucina Liguria”, due giornate tra tradizione e innovazione enogastronomica

Sestri Levante. Due giornate per scoprire, assaggiare e conoscere la Liguria attraverso i suoi prodotti, le sue imprese e le competenze di chi ogni giorno ne custodisce e rinnova la tradizione gastronomica. Sabato 26 e domenica 27 settembre l’ex convento dell’Annunziata di Sestri Levante, affacciato sulla Baia del Silenzio, ospiterà Cucina Liguria, la manifestazione organizzata da Cna Genova per valorizzare la cultura enogastronomica regionale e l’intera filiera del settore, mettendo insieme tradizione, innovazione, artigianato e promozione del territorio.

“Cucina Liguria torna a Sestri Levante, dove l’ultima edizione è stata dopo il Covid – racconta il segretario generale di Cna Genova e Liguria, Barbara Banchero -. Siamo tornati a portare le imprese in piazza e questo assume ancora più significato oggi, nella cornice meravigliosa di Sestri Levante, con imprese che propongono prodotti della filiera della cucina, ma soprattutto tanti eventi, tante manifestazioni. Sempre nella logica di valorizzare la filiera della cucina, in questa edizione avremo come partner di progetto Coldiretti, e nei prossimi anni puntiamo a portare Cucina Liguria in giro per la regione”.

Quella del 2026 sarà la decima edizione complessiva di Cucina Liguria e la seconda ospitata a Sestri Levante, a conferma di un appuntamento cresciuto negli anni fino a diventare un’occasione di incontro tra imprese, cittadini e visitatori e, allo stesso tempo, una vetrina per le produzioni e il saper fare ligure. L’obiettivo è raccontare il territorio partendo dal cibo e da chi lo produce, contribuendo anche a rafforzare l’immagine della Liguria come destinazione legata al turismo enogastronomico e artigianale. L’evento è realizzato con il coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà del territorio: il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Sestri Levante, Camera di Commercio di Genova e il marchio Artigiani in Liguria.

“Manifestazioni come questa rafforzano il legame tra la qualità delle produzioni e la promozione territoriale – commenta l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Regione Liguria lo sa bene e, da tempo, accompagna iniziative che valorizzano l’enogastronomia locale, dando visibilità a una filiera che costituisce una componente importante dell’economia ligure”.

Il programma, al via sabato 26 settembre alle 11.30 con l’inaugurazione e lo show cooking dello chef Alessandro Dentone, traduce in esperienze concrete la filosofia di Cucina Liguria: non una semplice esposizione di prodotti, ma un percorso per conoscere ingredienti, lavorazioni, tecniche, strumenti della tradizione e innovazioni, dando visibilità alle imprese e alle competenze che compongono la filiera. Una particolare attenzione è riservata anche alla dimensione educativa e culturale, per avvicinare il pubblico – e soprattutto le nuove generazioni – al valore delle materie prime, della qualità e del lavoro artigiano.

“Sestri Levante si schiera da sempre al fianco delle eccellenze e Cucina Liguria porta in città il meglio di ciò che la nostra regione sa esprimere in fatto di enogastronomia, artigianato e saper fare – sottolinea l’assessore a Turismo e Attività produttive del Comune di Sestri Levante, Luca Bacherotti -. Per questo ringrazio Cna Genova per aver scelto nuovamente Sestri Levante come sede di questo appuntamento. È un segno di fiducia che ci gratifica e che ripaghiamo mettendo a disposizione la nostra eccellenza, la Baia del Silenzio”.

Al centro della due giorni ci sarà dunque un racconto della Liguria attraverso le sue eccellenze e le persone che le rendono possibili, con espositori, produttori e artigiani chiamati a incontrare direttamente il pubblico. Cucina Liguria si rivolge infatti a cittadini, turisti, famiglie, studenti e appassionati e sceglie ancora una volta Sestri Levante e il Tigullio come scenario per creare un legame sempre più stretto tra imprese, comunità locale e sistema turistico.

“Vedere Cucina Liguria arrivare alla sua decima edizione è un segnale importante della vitalità e della capacità di fare rete del nostro tessuto produttivo – dichiara il presidente della Camera di Commercio di Genova, Luigi Attanasio -. Un traguardo che racconta la solidità di un percorso costruito negli anni insieme alle imprese del territorio. Sono particolarmente felice che la manifestazione torni a Sestri Levante, una località che non è solo una meta turistica di primo piano, ma anche una terra fertile, dove si vive bene e dove si respira una qualità della vita che è essa stessa un valore economico. È in contesti come questo che si misura la vera ricchezza della Liguria, fatta di prodotti, competenze e comunità capaci di accogliere e innovare”.

Il programma

Si parte sabato 26 settembre alle 11.30 con l’inaugurazione e lo show cooking di Alessandro Dentone; alle 16 laboratorio di tecnica ufficiale di assaggio dell’olio EVO con Lucchi & Guastalli e alle 18 appuntamento con “I liquori dei pascoli: elicriso ed erica” a cura de L’Arca di Noema.

Domenica 27 settembre, dalle 11 alle 12, spazio a “Your Urban Jungle, cura delle piante” con Common Place Genova; dalle 12 alle 13 “Fiori da bere e da mangiare” con Tastee.it; dalle 13 alle 14 show cooking a cura di Rezzano Cucina e Vino; alle 15 il Laboratorio del cioccolato con Delizie di Paganini; dalle 16 alle 17 “Tutti i segreti dell’olio EVO” con gli Olivicoltori Sestresi.