A Multedo partiti gli interventi di pulizia della spiaggia

Genova. È iniziata ieri, ed è in corso anche oggi, a Multedo un’importante azione di rigenerazione del litorale che vede il Comune e il Municipio VII – Ponente lavorare insieme in stretta sinergia.

«A seguito dei frequenti controlli che abbiamo effettuato durante la stagione estiva – dice l’assessora all’Ambiente del Comune di Genova Silvia Pericu – abbiamo deciso di avviarci verso la stagione autunnale dando priorità a un’opera di pulizia e bonifica straordinaria di quell’area costiera.

L’intervento, così come pensato ed eseguito, diventa propedeutico ai progetti ambientali e di riqualificazione molto importanti, come la realizzazione dell’area protetta alla foce del Varenna. Questo progetto segna un passaggio fondamentale per il rilancio del quartiere e per la restituzione della fruibilità del litorale alla comunità locale, unendo tutela ecologica, decoro urbano e sviluppo sostenibile del territorio».

La realizzazione di un’area protetta alla foce del torrente Varenna, resa possibile grazie alla collaborazione tra gli uffici del Demanio, l’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) e le associazioni locali. L’iniziativa prevede l’installazione di pannelli informativi e specifici interventi mirati a favorire la presenza e la tutela della fauna e dell’ittiofauna locale.

«È la prima volta in assoluto che il Comune di Genova decide di realizzare un intervento così massiccio sul litorale di Multedo – dichiara Matteo Frulio, presidente del Municipio VII Ponente -. Dopo i confronti con i cittadini e le associazioni sportive, in estate è stato richiesto dal Municipio di effettuare un lavoro di bonifica che, in questo modo, potrà garantire lo sviluppo delle progettazioni per la valorizzazione della spiaggia e di alcune aree del quartiere su cui abbiamo intenzione di lavorare nel 2027».