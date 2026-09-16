A Leivi arriva il primo asilo nido comunale, sarà aperto al pubblico a inizio 2027

Leivi si prepara ad avere il suo primo asilo nido comunale. Il Consiglio comunale ha approvato l’istituzione de “La Tana di Nael”, il nuovo servizio per la prima infanzia che sorgerà negli spazi di piazza Papa Giovanni Paolo II.

La struttura, il cui nome rimanda a Natanaele, l’appellativo originale dell’apostolo Bartolomeo che dà a sua volta il toponimo alla frazione in cui sorge l’asilo, potrà accogliere inizialmente 16 bambini, con possibilità di ampliamento secondo le disposizioni regionali.

L’intervento è stato finanziato con 400mila euro di fondi Pnrr. L’amministrazione prevede di poter avviare il servizio nelle prime settimane del 2027, una volta completati i lavori e gli adempimenti necessari.

“È un risultato importante per Leivi – commenta il sindaco Gabriele Pisani – perché finalmente mettiamo a disposizione delle famiglie un servizio che sul nostro territorio non esisteva. La Tana di Nael rappresenta un investimento sull’infanzia e un sostegno concreto alla conciliazione tra famiglia e lavoro”.

La gestione del nido sarà affidata mediante appalto di servizio, formula ritenuta dal Comune la più idonea a garantire un’organizzazione efficiente e, al tempo stesso, a contenere i costi del servizio a carico delle famiglie. In base alle esigenze e alle richieste delle famiglie, potrà inoltre essere attivato un orario prolungato fino alle ore 18.00.