A Genova torna il congresso dei medici di medicina generale: “Servono soluzioni per i cittadini”

Genova. Il 18 e 19 settembre 2026 ai Magazzini del Cotone si terrà il secondo congresso regionale ligure della medicina generale promosso da Fimmg (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) e Simg (Società Italiana Medicina Generale e delle Cure Primarie). I medici di medicina generale si confrontano sui temi della cronicità, prevenzione, diagnostica, organizzazione delle cure territoriali, nuove tecnologie e intelligenza artificiale: “Non basta più analizzare le criticità ma bisogna costruire soluzioni concrete per i cittadini”.

La medicina generale è una professione con una lunga storia alle spalle, ma chiamata oggi a navigare verso nuovi orizzonti. È questa l’immagine scelta per il congresso: quella della nave scuola Amerigo Vespucci, simbolo di un paese, di una tradizione, di una competenza e di una grande lavoro di squadra, ma allo stesso tempo anche simbolo della capacità di affrontare nuove rotte.

Una metafora che racconta bene la medicina generale che si trova di fronte alle trasformazioni della sanità territoriale: invecchiamento della popolazione, aumento delle patologie croniche, fragilità, multimorbilità, crescente domanda di assistenza e necessità di garantire cure sempre più vicine e continuative.

“Di fronte a questo scenario, la domanda non può essere soltanto quali siano le difficoltà attuali della medicina generale – spiega Giuseppe Noberasco, segretario regionale della Simg -. La vera sfida è chiedersi quale medicina generale vogliamo costruire per il futuro. Il congresso, nato lo scorso anno, parte dalla volontà di ritrovarsi, confrontarsi e guardare avanti. Non soltanto un momento di aggiornamento scientifico, ma uno spazio nel quale mettere insieme esperienze, competenze, innovazione e proposte concrete per contribuire alla costruzione della sanità territoriale del domani”.

Il Congresso è aperto a tutta la professione, senza distinzione di tessere, appartenenze o affiliazioni, “con l’obiettivo di mettere al centro il futuro della medicina generale e la qualità dell’assistenza che essa può offrire all’interno del sistema sanitario nazionale”.