A Genova il convegno “Navigare l’innovazione in gastroenterologia pediatrica”

Genova. L’obesità in età pediatrica e le sue conseguenze sul fegato e sull’apparato digerente, le nuove terapie per le malattie infiammatorie croniche intestinali del bambino, il ruolo dell’alimentazione come parte integrante della cura: sono alcuni dei temi al centro del XXXIII Congresso Nazionale SIGENP, in programma a Genova dal 24 al 26 settembre 2026.

In quanto società scientifica di riferimento per la gastroenterologia, l’epatologia e la nutrizione pediatrica, SIGENP riunisce gli specialisti italiani del settore per fare il punto sull’innovazione nella cura delle malattie digestive dei più piccoli, mantenendo al centro il bambino e la sua famiglia.

Giunto alla sua XXXIII edizione, il congresso percorrerà in tre giornate l’intero arco della disciplina: dalle malattie infiammatorie croniche intestinali alle patologie del fegato, dai disordini funzionali ai nuovi criteri di Roma V e alla nutrizione clinica. Tra le novità dell’edizione 2026, il coinvolgimento delle associazioni di pazienti, un ampio spazio dedicato ai giovani ricercatori e un confronto con la società scientifica europea ESPGHAN.

Un’attenzione particolare sarà dedicata all’obesità in età pediatrica e alle sue conseguenze. Il congresso ne discuterà diagnosi, trattamento (anche farmacologico) e complicanze – tra cui la steatosi epatica, il cosiddetto “fegato grasso” del bambino – seguendo un principio guida: intervenire prima sui comportamenti alimentari e sullo stile di vita, e solo successivamente sulle terapie farmacologiche. Sul fronte del fegato grasso, in particolare, la diagnosi precoce apre nuove possibilità di intervento.

Ampio spazio anche alle malattie infiammatorie croniche intestinali del bambino – la malattia di Crohn e la colite ulcerosa – con un focus sulle nuove strategie terapeutiche oggi disponibili, oltre i farmaci tradizionali, e sull’obiettivo di restituire ai piccoli pazienti una buona qualità di vita.

“Navigare l’innovazione significa mettere le nuove conoscenze, dalle tecnologie diagnostiche alle terapie più avanzate, al servizio del bambino e della sua famiglia, senza mai perdere di vista la persona. Penso all’obesità e alle sue complicanze, come il fegato grasso, dove il primo intervento resta quello sui comportamenti e sullo stile di vita, o alle nuove opportunità di cura per le malattie infiammatorie intestinali: la nostra sfida è offrire ai piccoli pazienti percorsi sempre più efficaci e su misura”, dichiara la Prof.ssa Antonella Diamanti, Presidente SIGENP.

Sabato 26 settembre SIGENP organizza una marcia aperta alle famiglie delle associazioni che fanno parte di SIGENP Family, e a tutte le persone interessate a sensibilizzare sul tema della corretta nutrizione pediatrica. Al progetto SIGENP Family, nato per creare un collegamento diretto tra la comunità clinica e le famiglie, offrire informazioni affidabili e costruire una collaborazione strutturata con le associazioni dei pazienti, sarà dedicata una sessione sabato 26settembre, all’interno della quale le associazioni pazienti afferenti al progetto porteranno le loro esperienze.