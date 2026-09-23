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Medicina

A Genova il 33esimo congresso nazionale Sigenp, focus sull’obesità in età pediatrica

Dal 24 al 26 settembre, l'evento percorrerà in tre giornate l'intero arco della disciplina

centro congressi magazzini cotone

Genova. L’obesità in età pediatrica e le sue conseguenze sul fegato e sull’apparato digerente, le nuove terapie per le malattie infiammatorie croniche intestinali del bambino, il ruolo dell’alimentazione come parte integrante della cura: sono alcuni dei temi al centro del 33esimo congresso nazionale Sigenp, in programma a Genova dal 24 al 26 settembre ai Magazzini del Cotone. In quanto società scientifica di riferimento per la gastroenterologia, l’epatologia e la nutrizione pediatrica, Sigenp riunisce gli specialisti italiani del settore per fare il punto sull’innovazione nella cura delle malattie digestive dei più piccoli, mantenendo al centro il bambino e la sua famiglia.

Giunto alla sua 33esima edizione, il congresso percorrerà in tre giornate l’intero arco della disciplina: dalle malattie infiammatorie croniche intestinali alle patologie del fegato, dai disordini funzionali ai nuovi criteri di Roma V e alla nutrizione clinica. Tra le novità dell’edizione 2026, il coinvolgimento delle associazioni di pazienti, un ampio spazio dedicato ai giovani ricercatori e un confronto con la società scientifica europea ESPGHAN.

Un’attenzione particolare sarà dedicata all’obesità in età pediatrica e alle sue conseguenze. Il congresso ne discuterà diagnosi, trattamento (anche farmacologico) e complicanze – tra cui la steatosi epatica, il cosiddetto “fegato grasso” del bambino – seguendo un principio guida: intervenire prima sui comportamenti alimentari e sullo stile di vita, e solo successivamente sulle terapie farmacologiche. Sul fronte del fegato grasso, in particolare, la diagnosi precoce apre nuove possibilità di intervento.

Ampio spazio anche alle malattie infiammatorie croniche intestinali del bambino – la malattia di Crohn e la colite ulcerosa – con un focus sulle nuove strategie terapeutiche oggi disponibili, oltre i farmaci tradizionali, e sull’obiettivo di restituire ai piccoli pazienti una buona qualità di vita.

“Navigare l’innovazione significa mettere le nuove conoscenze, dalle tecnologie diagnostiche alle terapie più avanzate, al servizio del bambino e della sua famiglia, senza mai perdere di vista la persona. Penso all’obesità e alle sue complicanze, come il fegato grasso, dove il primo intervento resta quello sui comportamenti e sullo stile di vita, o alle nuove opportunità di cura per le malattie infiammatorie intestinali: la nostra sfida è offrire ai piccoli pazienti percorsi sempre più efficaci e su misura”, dichiara la professoressa Antonella Diamanti, presidente di Sigenp.

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