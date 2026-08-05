Zoagli: open day solidale alla Cordani Velluti per aiutare due donne affette da osteogenesi imperfetta

Zoagli. Open day solidale sabato 8 agosto,dalla 9 alle 12, all’azienda Cordani, a Zoagli nella sede di via Aurelia 105 b.

Residenti e turisti potranno visitare la storica azienda tessile Cordani Velluti e con un’offerta libera partecipare alla raccolta fondi “La Speranza in una scala” per aiutare Ada e sua figlia Elisa, affette da osteogenesi imperfetta che riduce a uno stato di grave fragilità le ossa, rendendo la vita estremamente difficile.

Con questa iniziativa arte e tradizione artigianale si incontrano unite dal filo della solidarietà per donare ad Ada ed Elisa, che vivono a Scandicci, in provincia di Firenze, due montascale nella loro casa per poter uscire dalla solitudine e in sicurezza.

Un’iniziativa che rafforza il legame dell’azienda Cordani Velluti con il territorio e rende la solidarietà parte integrante di un’ esperienza che valorizza l’azienda e la rende parte integrante del proprio lavoro.

La storia della tradizione

Sin dal ‘400 quando Genova era la capitale mondiale della produzione tessile, Zoagli si distinse per la sua lavorazione manuale di velluti in seta pura. Nel 1580, Genova aprì le porte ai tessitori della riviera. Inizia così una proficua collaborazione tra i setaioli genovesi e i tessitori zoagliesi. Seterie Cordani con questa iniziativa racconterà non solo ciò che produce, ma anche il proprio impatto sociale, ambientale e culturale.

Dal 1849 la Cordani Velluti tesse a mano su antichi telai in legno meravigliosi velluti lisci e operati in seta 100%, a oggi è rimasta una delle ultime tessiture al mondo ancora in attività.

I tessuti di Cordani Velluti vengono utilizzati dall’arredamento , all’abbigliamento, agli accessori per le più importanti case di moda del mondo, i costumi delle Contrade del Palio di Siena, musei, chiese, nautica da diporto.

Nella sede di Cordani Velluti, ampliata nel 2009 sono cinque i telai da produzione che i visitatori dell’Open Day solidale di sabato potranno vedere al lavoro.

Nel corso dell’Open Day i visitatori comprenderanno le differenze dei vari velluti, lisci ed operati nonché verrà spiegata la difficoltà del tessere un meraviglioso broccato tessuto sempre a mano con l’utilizzo di tre qualità diverse di oro zecchino. Ad ogni passo all’interno del laboratorio normalmente non accessibile al pubblico, scopriranno aspetti diversi del percorso con dimostrazioni pratiche e la storia dell’azienda che diventerà uno spazio culturale oltre che produttivo.

Il ricavato delle offerte sarà interamente devoluto in beneficenza per sostenere l’iniziativa La “Speranza in una scala”.