Women Sailing Leaders premia la vicepresidente della Regione Liguria Simona Ferro

Portofino. La vicepresidente della Regione Liguria con delega allo Sport e alle Pari Opportunità Simona Ferro ha ricevuto questa mattina un riconoscimento da parte di Women Sailing Leaders, realtà nata con lo scopo di promuovere la parità di genere nel mondo dello sport e della vela in avvicinamento all’America’s Cup 2027 che si disputerà a Napoli.

L’evento si è svolto presso la sede dello Yacht Club Italiano a Portofino ed è inserito nel palinsesto della manifestazione “Gli inglesi in Liguria. The Enchanted Riviera”.

“Questo premio mi riempie d’orgoglio e soddisfazione per la strada che abbiamo intrapreso in termini di pari opportunità nello sport: fino a qualche anno fa si denotava una forte disparità fra uomini e donne, soprattutto nelle discipline acquatiche, mentre in questi ultimi anni la tendenza sta cambiando fortemente. Regione Liguria sta adottando politiche virtuose per lo sport in rosa e la nostra recente esperienza come ‘Migliore Regione Europea dello Sport’ nel 2025 dimostra quando queste siano state apprezzate da atleti, dirigenti e società. Ora il nostro obiettivo è continuare a seguire questa strada, per rendere il nostro territorio la ‘casa’ di uno sport che sia sempre più inclusivo, accessibile ed equamente rappresentato”. Queste le parole di Simona Ferro al termine della premiazione.

Insieme alla vicepresidente, hanno ricevuto un premio anche il presidente del Coni Luciano Buonfiglio (con il delegato del Comitato ligure Piero Picasso a ritirarlo in rappresentanza del Coni) e la presidente di Women Care Association Olga Cola.