West Nile, scatta la disinfestazione urgente a Bolzaneto: la profilassi contro le zanzare

Genova. La sindaca di Genova, Silvia Salis, su proposta dell’assessora all’Ambiente e all’Igiene Silvia Pericu, ha emanato un’ordinanza che dispone un doppio intervento urgente di disinfestazione a Bolzaneto mediante trattamento larvicida e adulticida contro la zanzara comune: il primo già predisposto nella giornata odierna e il secondo in programma, per le previste condizioni meteorologiche avverse, lunedì 24 agosto.

Il provvedimento è stato adottato dal Comune di Genova dopo che in via Monte Pertica, a Bolzaneto, le autorità sanitarie competenti hanno rinvenuto un volatile Pica Pica (gazza). Dalle analisi effettuate si sospetta che l’animale sia stato infettato dal virus West Nile, malattia che può essere trasmessa da un particolare tipo di zanzara (genere Culex).

A titolo precauzionale, per la tutela della salute pubblica e per ridurre il rischio di trasmissione del virus, che si ricorda non essere trasmesso da persona a persona, sono state attivate misure di profilassi per abbassare rapidamente la densità della zanzara comune nel raggio di 100 metri dal punto di rinvenimento della carcassa.

Gli interventi previsti sono: trattamento antilarvale, nell’immediato, nelle tombinature pubbliche; trattamento adulticida, nelle aree pubbliche e private, al termine delle previste prossime precipitazioni temporalesche, ed indicativamente lunedì 24 agosto nelle ore serali, fatte salve mutate condizioni meteorologiche. Eventuali ricalendarizzazioni saranno comunicate tempestivamente dal Comune di Genova.

Gli interventi saranno eseguiti nelle seguenti strade: passo Vodice; via Barchetta, via Bartolomeo Parodi, via Benedetto Castiglione, via Costantino Reta, via Giro Del Vento, via Luciano Zamperini, via Luigi Comoli, via Monte Pertica e via Ruggero Bonghi.

MODALITÀ DI INTERVENTO

Il protocollo di intervento prevede la realizzazione di trattamenti larvicidi e, nelle ore serali, adulticidi da eseguire nelle aree pubbliche e aree private aperte, nel raggio di 100 metri dal rinvenimento dell’esemplare di volatile infetto.

L’attività viene svolta da una ditta specializzata su incarico del Comune di Genova.

In caso di forti piogge, il trattamento viene rimandato. Le precipitazioni, infatti, rendono il trattamento inefficace.

COMPORTAMENTI DA ADOTTARE

Il trattamento non è nocivo per la salute degli esseri umani, ma si invitano le persone che vivono nelle vie interessate dal trattamento adulticida a:

1. tenere chiuse le finestre fino alle 7 del mattino

2. tenere gli animali in casa

3. ritirare l’eventuale biancheria stesa all’esterno

4. rimuovere o ricoprire mobili e giochi per bambini; se rimasti fuori ed esposti al trattamento devono essere puliti utilizzando guanti

5. lavare frutta e verdura degli orti; per consumare frutta e verdura irrorate sarà necessario aspettare alcuni giorni (dopo 10 giorni non risultano residui sulle piante), lavarle abbondantemente e la frutta dovrà essere sbucciata

6. limitare il più possibile la frequenza delle innaffiature di giardini e in aree verdi per consentire una maggiore efficacia dei trattamenti.

ATTENZIONE: non è previsto che gli operatori incaricati dal Comune entrino negli appartamenti. Possono farlo solo nelle pertinenze comuni.

L’ordinanza sindacale prevede anche, a cura ed onere di proprietari, utilizzatori delle aree e dei titolari delle attività produttive e degli esercizi commerciali, le seguenti azioni:

– la rimozione dei focolai larvali (qualsiasi tipo di ristagno di acqua presente in sottovasi, recipienti, annaffiatoi etc. che dovranno essere svuotati e mantenuti asciutti) presenti nei cortili privati e/o sui balconi, terrazzi etc.

– interventi atti a evitare l’ingresso in ambienti interni delle zanzare (esempio zanzariere) e limitarne la presenza mediante uso di elettroemanatori di insetticidi liquidi, piastrine o zampironi o spray (seguendo le indicazioni in etichetta o scheda tecnica del prodotto).

DOMANDE RICORRENTI

– Quando si possono aprire le finestre di casa a seguito dell’irrorazione di adulticida?

Non prima delle 7 della mattina: i prodotti si degradano con la luce.

– Quando è sicuro portare fuori il cane?

È opportuno evitare di portare fuori il cane durante la notte del trattamento.

– I trattamenti della disinfestazione straordinaria sono nocivi alla salute?

Sono previsti dalla normativa e possono essere eseguiti dal pubblico e dai privati. Quando vengono svolti dal Comune si utilizzano tutte le precauzioni del caso

– Gli interventi di disinfestazione vengono fatti anche se piove?

Se piove molto, gli interventi vengono sospesi e rinviati.

– Se si viene a contatto accidentalmente con il prodotto insetticida cosa si deve fare?

Lavare abbondantemente la parte del corpo interessata con acqua e sapone.

Si ricorda che il Comune di Genova svolge già un’azione ordinaria di monitoraggio, a seguito di progetti già attivi da circa cinque anni, con Università di Genova e Istituto Zooprofilattico. A ciò si aggiungono anche, da circa due anni, attività di prevenzione in alcune zone del territorio cittadino.