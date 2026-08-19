Aeroporto, nuovo volo Genova – Francoforte per l’estate 2027: si punta ai croceristi

Genova. Prenderà il via domenica 28 marzo del 2027 e sarà attivo fino alla fine di ottobre 2027 il nuovo volo diretto Genova – Francoforte. Il collegamento sarà operato da Discover Airlines, compagnia del gruppo Lufthansa, con Airbus 320 da 180 posti e sarà attivo con due frequenze settimanali (al sabato e alla domenica) per l’intera durata della prossima stagione estiva: i voli partiranno in tarda mattinata da Francoforte e al primo pomeriggio da Genova.

I biglietti sono già in vendita sui siti delle compagnie e presso le agenzie di viaggio. Costa Crociere inoltre rende disponibili pacchetti “Fly & Cruise” che consentono di abbinare il volo alle crociere di Costa Toscana con imbarco dal porto di Savona ed a quelle di Costa Fascinosa dal porto di Genova.

Il nuovo volo nasce, infatti, dalla stretta collaborazione tra Discover Airlines, Aeroporto di Genova e Costa Crociere ed è un importante risultato reso possibile grazie all’impegno di tutte le parti coinvolte.

“L’attivazione della nuova tratta nasce con un triplice obiettivo – si legge in un comunicato stampa – incrementare i flussi turistici internazionali verso Genova e la Liguria, potenziare la connettività del Colombo con i principali hub europei e soddisfare le esigenze del mercato crocieristico tedesco che sceglie di trascorrere una vacanza nel Mediterraneo Occidentale a bordo delle navi Costa Crociere in partenza da Genova e Savona”.

“L’avvio del nuovo collegamento diretto con Francoforte è un risultato importante per l’Aeroporto di Genova e per il sistema economico e turistico ligure. – ha dichiarato Matteo Paroli, Presidente Aeroporto di Genova – Avere una connessione diretta con uno dei principali hub europei significa aumentare concretamente l’accessibilità della Liguria e creare nuove opportunità di traffico, sia incoming sia outgoing. Francoforte non è soltanto una nuova destinazione, ma una porta di accesso a un mercato internazionale di grande rilevanza. Il collegamento apre nuove possibilità per chi arriva in Liguria per turismo o per lavoro e, allo stesso tempo, risponde alle esigenze di un mercato strategico per il nostro sistema crocieristico, rafforzando l’integrazione tra aeroporto, porto e operatori del settore. È questo il valore più significativo dell’operazione: non si tratta semplicemente di aggiungere una rotta, ma di costruire connessioni capaci di generare nuove opportunità. La collaborazione tra aeroporto, compagnia aerea e operatore crocieristico dimostra che, quando si lavora in una logica di sistema, è possibile ottenere risultati concreti e rafforzare la competitività complessiva. A nome di tutto l’Aeroporto di Genova, dei suoi dirigenti e lavoratori – ha concluso Paroli – desidero ringraziare Discover Airlines e Costa Crociere per questa importante collaborazione che auspichiamo possa consolidarsi ulteriormente in futuro”.

“Il nuovo collegamento con Francoforte, uno dei principali hub europei, rappresenta un tassello strategico per la crescita del nostro territorio e del mercato crocieristico. L’aeroporto di Genova diventa così una porta d’accesso sempre più competitiva per i passeggeri internazionali che scelgono la Liguria come home port per le loro vacanze» – ha dichiarato Mario Zanetti CEO Costa Crociere – «Collegamenti aerei più efficaci significa avvicinare ulteriormente Genova ai mercati internazionali e genera ricadute positive concrete sul tessuto economico locale: dal comparto crocieristico all’ospitalità, dai trasporti al commercio. Con questo progetto – ha proseguito Zanetti – confermiamo l’impegno di Costa a contribuire allo sviluppo del territorio e della sua economia, valorizzando il ruolo del turismo e delle crociere come motori di crescita, in collaborazione con partner e istituzioni”.



“Siamo lieti di collaborare a stretto contatto con Costa Crociere e l’aeroporto di Genova per il lancio di questo nuovo collegamento» ha dichiarato Marco Götz, Chief Commercial Officer di Discover Airlines. «Genova – ha proseguito Götz – non è solo una meta apprezzata della Liguria, ma anche una delle più importanti porte di accesso per le crociere nel Mediterraneo. Questa nuova rotta rappresenta un’integrazione ideale nella nostra offerta di viaggi leisure e offre ai nostri ospiti ancora più opportunità di trascorrere una vacanza in Italia”.

“L’attivazione del collegamento con Francoforte è il risultato di un lavoro condiviso con Discover Airlines e Costa Crociere e conferma l’importanza di costruire un’offerta integrata tra trasporto aereo e traffico crocieristico» ha affermato Francesco D’Amico – Direttore Generale dell’Aeroporto di Genova. «La nuova rotta – ha proseguito D’Amico – ci permette di rispondere in modo ancora più efficace alla domanda proveniente dal mercato tedesco e, inoltre, rappresenta un’opportunità per consolidare la collaborazione con un grande gruppo come Lufthansa e per sviluppare ulteriormente le connessioni con i principali hub europei. Stiamo lavorando per consolidare questa direzione e costruire ulteriori opportunità di crescita per l’Aeroporto di Genova”.

“È con grande soddisfazione che abbiamo portato a termine questa operazione, che consolida e rafforza, insieme all’Aeroporto di Genova, lo sviluppo del traffico crocieristico dalla Germania verso i porti della Liguria» ha dichiarato Daniel Caprile – VP Pricing and Revenue Management, Itinerary & Transportation di Costa Crociere. «A testimonianza dell’apprezzamento dei nostri clienti e dell’elevato livello di soddisfazione degli ospiti che volano verso la Liguria per andare in vacanza sulle nostre navi, possiamo ora offrire collegamenti due giorni a settimana, attraverso una nuova opportunità che conferma la qualità e il comfort dei nostri servizi e valorizza un modello di viaggio integrato: un risultato di eccellenza per Costa Crociere, per i partner coinvolti e per l’intero territorio. Ringraziamo Discover Airlines per aver creduto in questo progetto e per l’impegno a renderlo duraturo nel tempo» – ha concluso Caprile, «Insieme contribuiamo a rafforzare il ruolo dell’Aeroporto di Genova, offrendo nuove connessioni attraverso uno degli hub più importanti d’Europa”.