Genova. La procura di Genova sta indagando sulla morte di un uomo di 75 anni sottoposto a un intervento chirurgico per una grave patologia ai polmoni lo scorso 14 agosto. Gli inquirenti stanno cercando di accertare se sia deceduto per complicazioni in sala operatoria.

L’uomo era ricoverato all’ospedale Villa Scassi e l’operazione prevista era un intervento urgente di chirurgia toracica in endoscopia. Si tratta di una tecnica che prevede di utilizzare una sonda, un tubo sottile e flessibile dotato di una piccola telecamera e di una luce, all’interno della zona da operare. Quando la sonda è stata inserita, però, sarebbe stato lacerato un vaso sanguigno e l’uomo ha iniziato a perdere sangue.

Sono immediatamente intervenuti i chirurghi vascolari dell’equipe medica che hanno tentato di arginare la perdita di sangue, sottoponendo il 51enne a diverse trasfusioni. Il paziente è poi stato ricoverato nel reparto di rianimazione, ma non si è mai ripreso ed è poi morto.

Attualmente le indagini sono a livello embrionale. Non è stato ufficialmente aperto un fascicolo e non vi sono ancora indagati. A segnalare il decesso alle autorità sono stati gli anestesisti, che hanno subito messo la salma a disposizione per approfondimenti. La pubblico ministero Paola Calleri, ricevuta la notizia del decesso, ha disposto un serie di accertamenti ed è stata acquisita la cartella clinica.

Una volta aperto il fascicolo verrà disposta l’autopsia per chiarire le cause della morte, se vi siano stati errori nel corso dell’intervento chirurgico e, in caso affermativo, a chi vadano eventualmente ricondotti.

“Aom è a completa disposizione delle autorità competenti, fiducioso dell’operato della giustizia”, fanno sapere dall’Azienda Ospedaliera Metropolitana.