Viabilità Genova, modifiche a traffico e sosta per cantieri ed eventi dal 28 agosto

Genova. Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale dal 28 agosto al 3 settembre, e nei periodi immediatamente successivi, si segnalano in particolare:

1) Da lunedì 31 agosto al 13 luglio 2027, chiusura notturna della rampa della strada Guido Rossa verso il casello autostradale di Genova Aeroporto per lavori di ampliamento del viadotto Cornigliano a cura di Aspi (Autostrade per l’Italia)

2) Fino al 13 settembre, senso unico alternato in via 30 giugno 1960, nel tratto compreso tra via S. Ambrogio di Fegino e via al Ponte Polcevera, per i lavori propedeutici all’installazione del nuovo impalcato ferroviario (Terzo Valico-Nodo Ferroviario di Genova)

3) Dal 7 al 18 settembre, per lavori notturni (fascia oraria 20.00/6.00), chiusura di via delle Fontane in direzione mare con la contestuale apertura di via Balbi alla viabilità ordinaria

4) Da giovedì 3 settembre al 1° ottobre, temporanei divieti di transito e di sosta in alcuni tratti di piazza della Vittoria nell’ambito dell’OktoberFest.

5) Da lunedì 31 agosto al 9 ottobre, in un tratto di via Bobbio, temporanea soppressione della corsia riservata al trasporto pubblico locale per lavori di rinnovamento della rete gas.

Nel dettaglio:

1) STRADA GUIDO ROSSA (DIREZIONE PONENTE) – CHIUSURA NOTTURNA RAMPA VERSO CASELLO AUTOSTRADALE GENOVA AEROPORTO ED ERZELLI

Dal 31 agosto al 13 luglio 2027 sulla strada Guido Rossa, in direzione ponente, esclusivamente nella fascia oraria notturna 22.00/6.00, nell’ambito dei lavori di ampliamento del viadotto Cornigliano di collegamento con lo svincolo Genova Aeroporto della Autostrada A10 Genova-Savona, la rampa di collegamento con il casello di Genova Aeroporto e con il quartiere degli Erzelli sarà interdetta al transito veicolare.

In alternativa, sempre provenendo dalla “Guido Rossa”, sarà possibile immettersi in Autostrada da via Angelo Siffredi dopo essere transitati per piazza Savio (stazione FS Cornigliano).

Il dettaglio di tutte le nuove prescrizioni che entreranno in vigore in orario notturno sulla carreggiata monte, direzione ponente, della strada Guido Rossa:

– divieto di transito nella rampa di adduzione a via Melen.

– tratto compreso tra la rampa proveniente dalla rotatoria di San Giovanni D’Acri e l’innesto con il tunnel che adduce a piazza Savio:

limite massimo di velocità 30 km/h.

– rampa in entrata proveniente dalla rotatoria di San Giovanni d’Acri:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. all’intersezione con la strada Guido Rossa è istituito l’obbligo di fermarsi e di dare la precedenza (STOP).

Attenzione: contestualmente all’introduzione del divieto di transito notturno nella rampa di adduzione a via Melen (si ricorda, solo ed esclusivamente fascia oraria 22.00/6.00), durante il resto della giornata, sulla stessa rampa, per la chiusura di una semicarreggiata legata agli stessi lavori di ampliamento del viadotto Cornigliano andranno rispettate le seguenti disposizioni:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di sorpasso.

2) VIA 30 GIUGNO 1960 – LAVORI PROPEDEUTICI VARO NUOVO VIADOTTO POLCEVERA

Fino al 13 settembre in via 30 giugno 1960, nel tratto compreso tra via S. Ambrogio di Fegino e via al Ponte Polcevera, tutti i giorni, per i lavori propedeutici al varo del nuovo viadotto Polcevera nell’ambito dei lavori del Terzo Valico – Nodo Ferroviario di Genova, sono adottate le seguenti prescrizioni:

1. circolazione veicolare a senso unico alternato regolato da idonei movieri nella fascia oraria 7.00/20.00 e da impianto semaforico nella fascia oraria 20.00/7.00

2. conferma limite massimo di velocità 30 km/h

3. divieto di sorpasso.

3) VIE DELLE FONTANE E BALBI, PIAZZA ANDORLINI – LAVORI NOTTURNI CANALIZZAZIONE E POSA CAVO IN MEDIA TENSIONE

Dal 7 al 18 settembre, esclusi i giorni festivi, per lavori notturni di canalizzazione e posa di cavo in media tensione, solo ed esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 20.00 e le ore 6.00, il transito veicolare sarà interdetto in direzione mare (via Gramsci). In alternativa, sarà consentito percorrere via Balbi.

Nel dettaglio, nei sottoelencati tratti stradali, tutte le disposizioni che entreranno in vigore:

– via delle Fontane:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. senso unico di marcia con direzione mare/monte

3. obbligo di svoltare verso monte per i veicoli che, dagli stacchi laterali e/o dalle proprietà laterali carrabili autorizzate, si immettono su via delle Fontane (direzione piazza della Nunziata).

– piazza Andorlini:

obbligo di dare la precedenza e di andare diritto, in piazza della Nunziata, all’intersezione con via delle Fontane.

– via Balbi:

transito veicolare consentito alla generalità dell’utenza secondo le previsioni vigenti.

4) DAL 3 SETTEMBRE AL 1° OTTOBRE – PIAZZA DELLA VITTORIA E STRADE LIMITROFE – 16^ EDIZIONE OKTOBERFEST

Dal 3 settembre al 1° ottobre, nella zona di piazza della Vittoria, per consentire il regolare svolgimento della 16^ edizione dell’OktoberFest, nei sottoelencati tratti stradali, e nelle sottoindicate fasce temporali, entreranno in vigore i seguenti provvedimenti:

Dalle 6.00 del 3 settembre alle 23.00 del 30 settembre:

– TRATTO DI PIAZZA DELLA VITTORIA CHE COLLEGA LA STESSA CON VIA CADORNA, COMPRESO TRA L’AREA PEDONALE DENOMINATA “DEI VULCANI” ED IL PALAZZO INPS:

1. divieto di transito veicolare nella prima corsia lato ponente

2. divieto di sosta negli stalli riservati ai motocicli co rimozione forzata degli inadempienti

3. limite di velocità massima 30 km/h.

– TRATTO DI PIAZZA DELLA VITTORIA CHE COLLEGA LA CARREGGIATA DI LEVANTE CON QUELLA DI PONENTE, TRA L’AREA DENOMINATA “DEI VULCANI” E L’AREA PEDONALE A NORD DELL’ARCO DEI CADUTI;

dalle ore 16.30:

divieto di sosta su entrambi i lati con rimozione forzata degli inadempienti.

– dalle 17.30 alle ore 24.00 del 10 settembre, in occasione dell’arrivo della parata di inaugurazione:

divieto di transito veicolare.

– dalle ore 16.00 dei giorni 11-18-25 settembre:

divieto di sosta su entrambi i lati con rimozione forzata per gli inadempienti.

– dalle ore 18.00 dell’11 settembre alle ore 6.00 del 14 settembre

– dalle ore 18.00 del 18 settembre alle ore 6.00 del 14 settembre

– dalle ore 18.00 del 25 settembre alle ore 6.00 del 28 settembre:

divieto di transito veicolare.

Inoltre, dalle ore 16.30 del 5 settembre e sino a cessate esigenze:

predisposizione dell’area destinata alla sosta dei velocipedi nel tratto di piazza della Vittoria che collega la carreggiata di levante con quella di ponente, tra l’area pedonale denominata ” dei vulcani” e l’area pedonale a nord dell’Arco dei Caduti, limitatamente agli stalli di sosta destinati ai motocicli sul lato a monte della carreggiata immediatamente a levante e a ponente dell’attraversamento pedonale posto a metà di detto tratto e per una lunghezza di circa 10 metri.

La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.

5) VIA BOBBIO – LAVORI RINNOVAMENTO RETE GAS

Dal 31 agosto al 9 ottobre in via Bobbio, all’altezza del civico 1, per i lavori di rinnovamento della rete gas, nella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 17.30, vengono adottate le seguenti disposizioni:

1. soppressione della corsia riservata ai mezzi del trasporto pubblico locale

2. limite massimo di velocità 30 km/h

3. in occasione delle manifestazioni sportive, il cantiere dovrà essere smobilitato e la normale viabilità ripristinata.