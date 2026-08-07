Viabilità Genova, le modifiche a traffico e sosta per cantieri ed eventi fino all’11 agosto

Genova. Di seguito l’elenco dei principali cantieri previsti in città nella settimana dal 7 all’11 agosto. Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale si segnalano in particolare:
- Via Milano e Via Pietro Chiesa (Nodo San Benigno): Lavori notturni di riqualificazione con chiusura parziale in direzione ponente, snodo fondamentale per il traffico pesante e la circolazione verso le aree costiere occidentali.
- Via Piacenza (Progetto 4 Assi di Forza TPL): Interventi estesi per la realizzazione di nuove fermate e modifiche alla viabilità con sensi unici alternati e variazioni delle linee bus, che impattano in modo significativo sulla Val Bisagno.
- Corso Europa: Lavori di messa in sicurezza del muro di sostegno stradale con soppressione della corsia TPL in direzione ponente, arteria strategica per il collegamento est-centro della città.
Elenco Ordinato dei Cantieri per Municipio
Municipio I
Piazza di Fossatello e Via al Ponte Calvi
- Tipo di intervento: Lavori caldaie (sollevamento gruppo caldaie su tetto Hotel Porto Antico).
- Date e orari: 10 agosto, ore 08:00 – 13:00.
- Provvedimenti viabilità: Divieto di circolazione per tutti i veicoli (eccetto autorizzati/sosta in deroga). Viabilità a corona regolata da Polizia Locale.
Via Filippo Turati
- Tipo di intervento: Lavori di manutenzione della terrazza di copertura e copertura a falde.
- Date e orari: Da subito fino al 06/06/2027, ore 00:00 – 24:00.
- Provvedimenti viabilità: Limite di velocità a 30 km/h tra via San Giorgio e vico Caprettari.
- Sosta riservata Polizia Locale tra vico dei Cattaneo e via San Giorgio.
- Sosta riservata carico/scarico veicoli categoria N e divieto di fermata per mezzi ECOVAN AMIU tra via San Giorgio e vico Fornetti.
- Divieto di fermata sul lato levante tra vico della Stampa e vico dei Caprettari.
Municipio II
Via Milano e Via Pietro Chiesa
- Tipo di intervento: Riqualificazione nodo San Benigno (Lotto 2).
- Date e orari: Dalle ore 21:00 del 07.08.2026 alle ore 06:00 del 08.08.2026.
- Provvedimenti viabilità: Divieto di circolazione veicolare in direzione ponente (tra via Balleydier e via Fiamme Gialle), eccetto veicoli di cantiere. Presenza di movieri.
Via San Bartolomeo del Fossato (Cavalcavia Autostradale)
- Tipo di intervento: Lavori al cavalcavia autostradale (prorogato fino al 16/10/2026).
- Date e orari: Fino al 16/10/2026.
- Provvedimenti viabilità: * Limite di velocità a 30 km/h.
- Divieto di fermata su ambo i lati (eccetto TPL).
- Percorsi pedonali protetti garantiti.
Via San Bartolomeo del Fossato (Strada Scolastica)
- Tipo di intervento: Realizzazione “strada scolastica” in sicurezza (scuola materna Walt Disney).
- Provvedimenti viabilità: * Limite di velocità a 30 km/h.
- Conferma di sistemi di rallentamento ottico (bande trasversali).
Via Bartolomeo Bianco
- Tipo di intervento: Realizzazione “strada scolastica” in sicurezza (scuola primaria Montegrappa).
- Provvedimenti viabilità: * Limite di velocità a 30 km/h.
- Sistemi di rallentamento ottico e tracciamento passaggi pedonali protetti da dissuasori a catenella.
Municipio III
Via Donaver
- Tipo di intervento: Lavori di copertura a terrazzo (dal civ. 26 al civ. 173r).
- Date e orari: Dal 24 agosto all’11 marzo 2027.
- Provvedimenti viabilità: Divieto di sosta con rimozione forzata (eccetto cantieri), senso unico alternato e limite di velocità a 30 km/h.
Municipio IV
Via Piacenza (Fermata 268)
- Tipo di intervento: Realizzazione fermata 268 (“Progetto 4 Assi di Forza TPL”).
- Date e orari: Fino al 11.09.2026.
- Provvedimenti viabilità: Tra civico 52 e 56: limite 30 km/h, divieto di sorpasso, divieto di transito pedonale nell’area di cantiere, divieto di fermata fuori dai limiti.
Via Piacenza (Fermata 221 e strade collegate)
- Tipo di intervento: Realizzazione fermata 221 (“Progetto 4 Assi di Forza TPL”).
- Date e orari: Fino al 11.09.2026.
- Provvedimenti viabilità: * Tratto civico 8 – ponte Bezzecca: limite 30 km/h, divieto di sorpasso, senso unico alternato regolato da movieri (07:00-19:00) o semaforo (altri orari). Spostamento fermate TPL.
- Stacchi laterali e via delle Gavette: istituzione di sensi unici, limiti a 30 km/h e divieti di fermata al di fuori dei limiti tracciati.
Municipio V
Via San Quirico
- Tipo di intervento: Adeguamento idraulico del rio Fulle (tratto tombinato).
- Date e orari: Prorogato fino al 15 agosto.
- Provvedimenti viabilità: Limite 30 km/h, divieto di sorpasso, senso unico alternato regolato da semaforo tra civico 28 e 85, regolamentazione specifica degli accessi laterali e divieti di fermata.
Via Giorgio Perlasca (Scavo e Pozzetto)
- Tipo di intervento: Scavo tradizionale e posizionamento nuovo pozzetto.
- Date e orari: Dal 07.08.2026 al 21.08.2026, ore 20:00 – 05:00.
- Provvedimenti viabilità: Senso unico di marcia per la direttrice monte-mare sotto via al Ponte Polcevera, con deviazione dei veicoli diretti a monte sulle rampe di scambio.
Galleria NV01 Erzelli/Borzoli
- Tipo di intervento: Lavori di verifica e manutenzione.
- Date e orari: Dal 24/08/2026 al 28/08/2026, ore 21:30 – 05:30.
- Provvedimenti viabilità: Divieto di circolazione veicolare (eccetto autorizzati al cantiere).
Via Borzoli
- Tipo di intervento: Lavori nel piazzale del Cimitero di Borzoli.
- Provvedimenti viabilità: Strada a senso unico (direzione levante-ponente), divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta (salvo limiti tracciati), sosta riservata e obbligo di STOP all’immissione su via Borzoli.
Via 30 Giugno 1960
- Tipo di intervento: Realizzazione di infrastrutture ferroviarie strategiche.
- Date e orari: Fino al 31.08.2026.
- Provvedimenti viabilità: Limite 30 km/h, divieto di sorpasso, senso unico alternato regolato da movieri (07:00-20:00) e semaforo (20:00-07:00).
Via Lepanto e Via Giorgio Perlasca
- Tipo di intervento: Opere di urbanizzazione, allargamento stradale, cunicolo drenaggio acque bianche e sottopasso ferroviario.
- Date e orari: Dal 11/08/2026 a cessate esigenze.
- Provvedimenti viabilità: * Via Lepanto: transito vietato a veicoli >3,5 tonnellate da levante a ponente; obbligo di svolta a destra e STOP all’incrocio con via Giorgio Perlasca.
- Via Giorgio Perlasca: obbligo di dritto per i veicoli da monte a mare all’intersezione con via Lepanto.
Municipio VIII
Corso Europa
- Tipo di intervento: Messa in sicurezza del muro di sostegno stradale.
- Date e orari: Dal 10/08/2026 al 28/08/2026.
- Provvedimenti viabilità: Limite 30 km/h in direzione ponente (tra ponte sovrappasso via Lagustena e via Mosso), divieto di fermata lato monte, soppressione della corsia TPL in direzione ponente e percorso pedonale protetto.
Municipio IX
Via Andrea Provana di Leyni e Via Lega Navale
- Tipo di intervento: Evento “Festa Patronale N.S. dell’Assunta – Mercatino Artigianale”.
- Date e orari: 13 e 14 agosto, ore 17:00 – 23:00.
- Provvedimenti viabilità: Divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito (garantendo il passaggio dei mezzi di soccorso).
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