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Lavori

Viabilità Genova, le modifiche a traffico e sosta per cantieri ed eventi fino all’11 agosto

Tra questi, attenzione in corso Europa per la messa in sicurezza del muro di sostegno stradale con soppressione della corsia dei bus in direzione ponente

corso europa

Genova. Di seguito l’elenco dei principali cantieri previsti in città nella settimana dal 7 all’11 agosto. Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale si segnalano in particolare:

  • Via Milano e Via Pietro Chiesa (Nodo San Benigno): Lavori notturni di riqualificazione con chiusura parziale in direzione ponente, snodo fondamentale per il traffico pesante e la circolazione verso le aree costiere occidentali.
  • Via Piacenza (Progetto 4 Assi di Forza TPL): Interventi estesi per la realizzazione di nuove fermate e modifiche alla viabilità con sensi unici alternati e variazioni delle linee bus, che impattano in modo significativo sulla Val Bisagno.
  • Corso Europa: Lavori di messa in sicurezza del muro di sostegno stradale con soppressione della corsia TPL in direzione ponente, arteria strategica per il collegamento est-centro della città.
 
Elenco Ordinato dei Cantieri per Municipio
Municipio I
Piazza di Fossatello e Via al Ponte Calvi
  • Tipo di intervento: Lavori caldaie (sollevamento gruppo caldaie su tetto Hotel Porto Antico).
  • Date e orari: 10 agosto, ore 08:00 – 13:00.
  • Provvedimenti viabilità: Divieto di circolazione per tutti i veicoli (eccetto autorizzati/sosta in deroga). Viabilità a corona regolata da Polizia Locale.
Via Filippo Turati
  • Tipo di intervento: Lavori di manutenzione della terrazza di copertura e copertura a falde.
  • Date e orari: Da subito fino al 06/06/2027, ore 00:00 – 24:00.
  • Provvedimenti viabilità:  Limite di velocità a 30 km/h tra via San Giorgio e vico Caprettari.
    • Sosta riservata Polizia Locale tra vico dei Cattaneo e via San Giorgio.
    • Sosta riservata carico/scarico veicoli categoria N e divieto di fermata per mezzi ECOVAN AMIU tra via San Giorgio e vico Fornetti.
    • Divieto di fermata sul lato levante tra vico della Stampa e vico dei Caprettari.
Municipio II
Via Milano e Via Pietro Chiesa
  • Tipo di intervento: Riqualificazione nodo San Benigno (Lotto 2).
  • Date e orari: Dalle ore 21:00 del 07.08.2026 alle ore 06:00 del 08.08.2026.
  • Provvedimenti viabilità: Divieto di circolazione veicolare in direzione ponente (tra via Balleydier e via Fiamme Gialle), eccetto veicoli di cantiere. Presenza di movieri.
Via San Bartolomeo del Fossato (Cavalcavia Autostradale)
  • Tipo di intervento: Lavori al cavalcavia autostradale (prorogato fino al 16/10/2026).
  • Date e orari: Fino al 16/10/2026.
  • Provvedimenti viabilità: * Limite di velocità a 30 km/h.
    • Divieto di fermata su ambo i lati (eccetto TPL).
    • Percorsi pedonali protetti garantiti.
Via San Bartolomeo del Fossato (Strada Scolastica)
  • Tipo di intervento: Realizzazione “strada scolastica” in sicurezza (scuola materna Walt Disney).
  • Provvedimenti viabilità: * Limite di velocità a 30 km/h.
    • Conferma di sistemi di rallentamento ottico (bande trasversali).
Via Bartolomeo Bianco
  • Tipo di intervento: Realizzazione “strada scolastica” in sicurezza (scuola primaria Montegrappa).
  • Provvedimenti viabilità: * Limite di velocità a 30 km/h.
    • Sistemi di rallentamento ottico e tracciamento passaggi pedonali protetti da dissuasori a catenella.
Municipio III
Via Donaver
  • Tipo di intervento: Lavori di copertura a terrazzo (dal civ. 26 al civ. 173r).
  • Date e orari: Dal 24 agosto all’11 marzo 2027.
  • Provvedimenti viabilità: Divieto di sosta con rimozione forzata (eccetto cantieri), senso unico alternato e limite di velocità a 30 km/h.
Municipio IV
Via Piacenza (Fermata 268)
  • Tipo di intervento: Realizzazione fermata 268 (“Progetto 4 Assi di Forza TPL”).
  • Date e orari: Fino al 11.09.2026.
  • Provvedimenti viabilità: Tra civico 52 e 56: limite 30 km/h, divieto di sorpasso, divieto di transito pedonale nell’area di cantiere, divieto di fermata fuori dai limiti.
Via Piacenza (Fermata 221 e strade collegate)
  • Tipo di intervento: Realizzazione fermata 221 (“Progetto 4 Assi di Forza TPL”).
  • Date e orari: Fino al 11.09.2026.
  • Provvedimenti viabilità: * Tratto civico 8 – ponte Bezzecca: limite 30 km/h, divieto di sorpasso, senso unico alternato regolato da movieri (07:00-19:00) o semaforo (altri orari). Spostamento fermate TPL.
    • Stacchi laterali e via delle Gavette: istituzione di sensi unici, limiti a 30 km/h e divieti di fermata al di fuori dei limiti tracciati.
Municipio V
Via San Quirico
  • Tipo di intervento: Adeguamento idraulico del rio Fulle (tratto tombinato).
  • Date e orari: Prorogato fino al 15 agosto.
  • Provvedimenti viabilità: Limite 30 km/h, divieto di sorpasso, senso unico alternato regolato da semaforo tra civico 28 e 85, regolamentazione specifica degli accessi laterali e divieti di fermata.
Via Giorgio Perlasca (Scavo e Pozzetto)
  • Tipo di intervento: Scavo tradizionale e posizionamento nuovo pozzetto.
  • Date e orari: Dal 07.08.2026 al 21.08.2026, ore 20:00 – 05:00.
  • Provvedimenti viabilità: Senso unico di marcia per la direttrice monte-mare sotto via al Ponte Polcevera, con deviazione dei veicoli diretti a monte sulle rampe di scambio.
Galleria NV01 Erzelli/Borzoli
  • Tipo di intervento: Lavori di verifica e manutenzione.
  • Date e orari: Dal 24/08/2026 al 28/08/2026, ore 21:30 – 05:30.
  • Provvedimenti viabilità: Divieto di circolazione veicolare (eccetto autorizzati al cantiere).
Via Borzoli
  • Tipo di intervento: Lavori nel piazzale del Cimitero di Borzoli.
  • Provvedimenti viabilità: Strada a senso unico (direzione levante-ponente), divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta (salvo limiti tracciati), sosta riservata e obbligo di STOP all’immissione su via Borzoli.
Via 30 Giugno 1960
  • Tipo di intervento: Realizzazione di infrastrutture ferroviarie strategiche.
  • Date e orari: Fino al 31.08.2026.
  • Provvedimenti viabilità: Limite 30 km/h, divieto di sorpasso, senso unico alternato regolato da movieri (07:00-20:00) e semaforo (20:00-07:00).
Via Lepanto e Via Giorgio Perlasca
  • Tipo di intervento: Opere di urbanizzazione, allargamento stradale, cunicolo drenaggio acque bianche e sottopasso ferroviario.
  • Date e orari: Dal 11/08/2026 a cessate esigenze.
  • Provvedimenti viabilità: * Via Lepanto: transito vietato a veicoli >3,5 tonnellate da levante a ponente; obbligo di svolta a destra e STOP all’incrocio con via Giorgio Perlasca.
    • Via Giorgio Perlasca: obbligo di dritto per i veicoli da monte a mare all’intersezione con via Lepanto.
Municipio VIII
Corso Europa
  • Tipo di intervento: Messa in sicurezza del muro di sostegno stradale.
  • Date e orari: Dal 10/08/2026 al 28/08/2026.
  • Provvedimenti viabilità: Limite 30 km/h in direzione ponente (tra ponte sovrappasso via Lagustena e via Mosso), divieto di fermata lato monte, soppressione della corsia TPL in direzione ponente e percorso pedonale protetto.
Municipio IX
Via Andrea Provana di Leyni e Via Lega Navale
  • Tipo di intervento: Evento “Festa Patronale N.S. dell’Assunta – Mercatino Artigianale”.
  • Date e orari: 13 e 14 agosto, ore 17:00 – 23:00.
  • Provvedimenti viabilità: Divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito (garantendo il passaggio dei mezzi di soccorso).
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