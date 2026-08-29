Vanno sui sentieri scalzi e restano bloccati: recuperati dai vigili del fuoco

Genova. Nel tardo pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco di Chiavari sono intervenuti sul sentiero per Punta Manara a Sestri Levante, per soccorrere due escursionisti in difficoltà.
I giovani soccorsi sono rimasti bloccati sul sentiero a causa della scarsa dotazione tecnica, tra cui le calzature: avventuratisi nei sentieri scalzi, al rientro non sono riusciti a riprendere il sentiero in autonomia
Una volta raggiunti, per i soccorritori è stato sufficiente accompagnarli sul tracciato, raggiunto a piedi scalzi. Da qui l’appello dei vigili del fuoco: “Cogliamo l’occasione per sensibilizzare l’uso di idonee calzature quando si affrontano sentieri”