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Imprudenza

Vanno sui sentieri scalzi e restano bloccati: recuperati dai vigili del fuoco

L'appello dei soccorritori: "Servono calzature idonee quando si affrontano i sentieri"

Generico agosto 2026

Genova. Nel tardo pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco di Chiavari sono intervenuti sul sentiero per Punta Manara a Sestri Levante, per soccorrere due escursionisti in difficoltà.

I giovani soccorsi sono rimasti bloccati sul sentiero a causa della scarsa dotazione tecnica, tra cui le calzature: avventuratisi nei sentieri scalzi, al rientro non sono riusciti a riprendere il sentiero in autonomia

Una volta raggiunti, per i soccorritori è stato sufficiente accompagnarli sul tracciato, raggiunto a piedi scalzi. Da qui l’appello dei vigili del fuoco: “Cogliamo l’occasione per sensibilizzare l’uso di idonee calzature quando si affrontano sentieri”

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