Valpolcevera, lavori per il nuovo impalcato del Terzo Valico: domenica strade chiuse e modifiche alla viabilità

Genova. Domenica 30 agosto, dalle ore 6 alle ore 24, la circolazione veicolare e pedonale subirà temporanee interdizioni in alcune strade della Valpolcevera per consentire le attività di prima spinta del nuovo impalcato ferroviario, nell’ambito dei lavori del Terzo Valico dei Giovi – Nodo Ferroviario di Genova condotti dal consorzio Cociv. Per la gestione del traffico e l’assistenza alla cittadinanza saranno presenti sul posto tre pattuglie della Polizia Locale.

I provvedimenti riguarderanno tratti specifici della rete viaria della zona. In via 30 Giugno 1960 il transito sarà vietato a veicoli e pedoni nel tratto sottostante il viadotto interessato dalle lavorazioni, ad eccezione dei mezzi di cantiere. Il divieto veicolare si estenderà anche al segmento compreso tra la rotatoria di via Ferri/San Donà di Piave e Ponte Polcevera, garantendo l’accesso ai residenti e alle attività commerciali con il presidio di movieri o operatori di Polizia Stradale. Inoltre, la circolazione sarà interdetta in direzione mare–monte tra il ponte Monsignor Oscar Romero e via al Ponte Polcevera.

In via Giorgio Perlasca resta confermata la chiusura totale per pedoni e veicoli nella zona sottostante il viadotto del cantiere. Lungo il tratto compreso tra via Ugo Polonio e via Francesco Campora scatterà il divieto per la direttrice monte–mare, con deroghe e possibilità di svolta a sinistra solo per il traffico diretto alle proprietà laterali e ai negozi. Sempre in via Perlasca, nel tratto sottostante via al Ponte Polcevera, la circolazione sarà vietata in direzione mare–monte, mentre l’accesso agli esercizi commerciali dell’area verrà salvaguardato da personale incaricato.

Infine, le restrizioni alla viabilità toccheranno la rampa discendente di via al Ponte Polcevera diretta a via Perlasca, dove sarà in vigore il divieto assoluto di transito veicolare e pedonale, e via della Superba, interdetta ai veicoli nel tratto compreso tra la rotatoria Luigi Tenco e via Tea Benedetti.