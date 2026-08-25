  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Rinvio

Valpolcevera, slitta a metà settembre l’intervento sul nuovo impalcato

L’intervento era previsto domenica nell'ambito dei lavori del Terzo Valico-Nodo Ferroviario

trave ponte polcevera linea campasso

Genova. Slitta l’intervento di prima spinta del nuovo impalcato ferroviario in Valpolcevera da parte di Cociv, previsto per domenica 30 agosto.

L’intervento era previsto nell’ambito dei lavori del Terzo Valico-Nodo Ferroviario di Genova, ma è stato rinviato alla prima metà di settembre per gli effetti del maltempo dello scorso fine settimana.

Domenica non ci sarà dunque alcuna modifica alla viabilità nella zona interessata dai lavori (via 30 giugno 1960, via Perlasca, via al ponte Polcevera, via della Superba).

Più informazioni
leggi anche
trave ponte polcevera linea campasso
Attenzione
Valpolcevera, lavori per il nuovo impalcato del Terzo Valico: domenica strade chiuse e modifiche alla viabilità
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.