Valpolcevera, slitta a metà settembre l’intervento sul nuovo impalcato

Genova. Slitta l’intervento di prima spinta del nuovo impalcato ferroviario in Valpolcevera da parte di Cociv, previsto per domenica 30 agosto.
L’intervento era previsto nell’ambito dei lavori del Terzo Valico-Nodo Ferroviario di Genova, ma è stato rinviato alla prima metà di settembre per gli effetti del maltempo dello scorso fine settimana.
Domenica non ci sarà dunque alcuna modifica alla viabilità nella zona interessata dai lavori (via 30 giugno 1960, via Perlasca, via al ponte Polcevera, via della Superba).