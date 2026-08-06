Valbisagno, in arrivo i fondi per “disinnescare” la paleofrana alle sorgenti del Geirato

Genova. In arrivo 3 milioni e 690mila euro per la stabilizzazione e mitigazione del rischio idrogeologico della paleofrana di Prato Casarile e riassetto ambientale della testata del bacino del torrente Geirato, affluente del Bisagno, all’altezza di Molassana. Le risorse, messe a disposizione dal ministero dell’Ambiente, fanno parte di un piano da quasi 10 milioni di euro costruito sotto la regia della Regione Liguria, che ha individuato gli interventi prioritari insieme alle amministrazioni locali e li ha trasmessi a Roma per il via libera definitivo.

I progetti sono stati scelti sulla base delle segnalazioni da parte dei territori e definiti attraverso un percorso di stretta collaborazione con l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, che li ha validati con parere positivo di competenza. Le altre opere in Liguria riguardano San Biagio della Cima nell’Imperiese, Calice Ligure nel Savonese, Lerici e Sesta Godano nello Spezzino.

“È un bel metodo – spiega l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone -. Ovviamente avremo bisogno di sempre più risorse. Lo facciamo in una regione che ha un alto rischio idrogeologico, ma anche un’ottima capacità di intercettare i fondi e spenderli. Questi lavori avranno una gestione commissariale, quindi la Regione sarà baricentrica nella gestione delle risorse, mentre useremo i Comuni come soggetti attuatori. Nell’arco di un paio di mesi sono interventi che possono andare a gara e spero di vedere i cantieri aperti già entro il 2026“.

Cosa prevede l’intervento finanziato in Valbisagno

L’intervento in Valbisagno riguarda la messa in sicurezza nella porzione di monte delle opere di contenimento e regimazione dell’alveo del torrente, realizzate dopo l’alluvione del 1970 quando, a causa della paleofrana si verificò una colata detritica lungo la valle del Geirato travolgendo cose e persone per confluire nel Bisagno, contribuendo in modo significativo all’alluvione.

È dunque assolutamente prioritaria la prevenzione di ulteriori colate detritiche, anche in relazione alla presenza dell’opera di presa dello scolmatore del torrente Bisagno, in fase di realizzazione, poche centinaia di metri più a valle della confluenza del torrente Geirato.

I Prati Casalini allagati in autunno

Gli interventi oggetto del presente finanziamento costituiscono un primo lotto di un progetto complessivo di sistemazione del bacino del torrente Geirato e comprendono le opere localizzate nella porzione di monte.

In particolare, sono previsti:

• la realizzazione e ripristino della pista di accesso alle aree, necessaria all’esecuzione e manutenzione delle opere;

• gli interventi di sistemazione e drenaggio della paleofrana di Prato Casarile (o Prati Casalini, come viene chiamata di solito la località) mediante trincee drenanti e sistemi di drenaggio profondo;

• le opere di consolidamento e protezione dell’alveo nel tratto medio e alto del torrente Geirato;

• gli interventi di protezione delle opere idrauliche esistenti interessate da fenomeni di erosione e sottoescavazione;

• il consolidamento del versante interessato da fenomeni di frana di crollo in roccia mediante disgaggio, riprofilatura e posa di sistemi di protezione e rinforzo.

Giampedrone: “Buon modo di collaborare con la giunta Salis”

Un meccanismo di finanziamento che potrebbe essere replicato per altri interventi su situazioni critiche: “A Genova in questo momento non ne abbiamo altri – riferisce Giampedrone – È difficile arrivare all’approvazione di un progetto esecutivo di un intervento di difesa del suolo, quindi spero che questo sia un buon modo di collaborare con la giunta Salis, perché questo progetto nasce su input della nuova amministrazione che la Regione ha validato e ritenuto finanziabile. Questo è l’unico modo che io conosco per lavorare bene, cioè lavorare insieme e cercare di anticipare quello che può accadere in futuro. Penso che almeno la coscienza di aver fatto tutto ciò che è nelle nostre possibilità possa essere a posto”.

Allargando lo sguardo alla città metropolitana, invece, c’è un’opera già in pole position per ricevere risorse ministeriali dirette: “Sto per scrivere una lettera al ministro Pichetto Fratin in questo passaggio tra il Pnrr e altre fonti di finanziamento – spiega Giampedrone -. Ovviamente la nostra priorità è lo scolmatore del Bisagno, ma lo scolmatore del rio San Siro a Santa Margherita era figlio della programmazione di quei fondi. Oggi abbiamo raggiunto una progettazione in grado di rendere finanziabile l’intervento, che però costa più di 60 milioni di euro, e quindi abbiamo bisogno del supporto del Governo se vogliamo dare gambe al lavoro molto importante che è stato fatto. Oggi la Regione da sola, per una cifra così importante, non può farlo”