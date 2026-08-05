Val d’Aveto: tutti gli eventi ed escursioni sino a metà agosto

Val d’Aveto. Una settimana ricca di eventi nelle valli del Parco dell’Aveto: per amanti del trekking, della buona cucina, della musica o semplicemente in cerca di un po’ di relax nella natura. Non mancano le escursioni guidate, disponibili anche in lingua inglese su prenotazione, insieme a tanti eventi per vivere il territorio tra paesaggi, tradizioni e divertimento.

Escursioni con le Guide Meraviglie d’Aveto:

Giovedì 6 agosto

La Conca Tribolata e Ciappa Liscia

(Dolomiti d’Aveto)

Sabato 8 agosto

Visita alla Foresta delle Lame e Agoraie:

i relitti glaciali in Aveto.

Giovedì 13 agosto

La vetta del Dio Pen ed i suoi misteri

(Penna e Nave e lago glaciale)

Info e prenotazioni: Giuseppe Maggiolo Tel. 333 950 38 70

Avet…ando – Escursioni a Rezzoaglio e dintorni con la Guida Michele Picco

Mercoledì 5 agosto

Anello piccolo di Villacella: Villacella-Passo delle Lame-Passo delle Rocche-Villacella

Sabato 8 agosto

Anello del Salto: Priosa-Pendici Monte Croce- Pendici Monte Collere-Passo delle Rocche-Lago della Nave-Monte Merizzi-Salto-Priosa

Domenica 9 agosto

Santo Stefano-Villaggio al Pino-Allegrezze-Pievette-Gropparo-Santo Stefano

Mercoledì 12 agosto

Anello delle gole e delle rocche del Malsapello: Villapiano-Rocca di Mileto-Torrente Aveto-Villapiano

Info e prenotazioni: Tel. 375 607 8209 – Whatsapp 348 5710 908 – michelepiccoguida@gmail.com

Eventi al Rifugio Malga Zanoni (Borzonasca)

Venerdì 7 agosto

I Venerdì di Letture in Cammino

Escursione guidata con lettura di testi a tema accompagnata da Pietro Giuliati

Info e prenotazioni: tel. 345 022 5175 – rifugiozanoni@gmail.com

Domenica 9 agosto

Forest Bathing Liguria

Un vero e proprio “bagno di bosco” nella magica Foresta delle Lame. Il Forest Bathing produce effetti benefici, sia a livello fisico che mentale, aiuta a rallentare e ritrovare il proprio ritmo naturale, e a riscoprire lo straordinario nell’ordinario. Orario: 10.00 – 14.00.

Tutti gli eventi sono prenotabili alla pagina Calendario Eventi del sito www.forestbathingliguria.it (metodo di pagamento: bonifico bancario) oppure tramite la piattaforma Bricchi de Mâ, nella sezione Esperienze (metodo di pagamento: carta di debito/credito).

Domenica 9 agosto

Energia e Quiete – Equilibrio e vitalità respirando passi nella natura

Attività del Grand Hotel Residence Siva di Santo Stefano d’Aveto, in collaborazione con Respira Passi di Elisabetta Beccaria.

h 8-9 yoga dolce del risveglio

h 9-12 camminata lenta e respirata nei dintorni, immersi nella natura all’ombra degli alberi.

Un’esperienza sensoriale e consapevole per liberare la mente, respirare meglio e conoscere il territorio.

Vedi tutte le attività in programma.

Info e prenotazioni: tel. 349 737 2120 (Respira Passi).

Su richiesta Valli Del Parco Dell’Aveto E-Mtb Tour

Le escursioni in mountain bike a pedalata assistita con le Guide di SeiFuori.it, personalizzate in base al tuo livello di allenamento e alle tue esigenze. Disponibile anche noleggio e-bike, con consegna a domicilio.

Altri eventi

Eventi in Val Graveglia

Martedì 4 agosto

A tavola in Val Graveglia – 13ª edizione – Progetto “Valorizzi…Amo l’Entroterra”

a Conscenti di Ne – Area Verde Sandro Pertini

Dalle ore 19:00 Ristoranti sotto le stelle

con gli agriturismi, aziende e Pro Loco della Val Graveglia (vedi locandina).

“La Piazzetta delle Idee” con le creazioni degli artisti della valle.

Ore 20:30 Musica e balli a cura di Roberto Rossi e il suo sassofono

Domenica 9 agosto

“Nu semmu miga imbriaeghi”

Borgo di Conscenti – Ne

Ore 21:00 Commedia in genovese con la Compagnia dialettale “I Ruspanti”

Lunedì 10 agosto

Festa di S. Lorenzo, Patrono del Comune di Ne. Salotto sotto le stelle – Borgo di Conscenti.

Dalle ore 19:00 Serata gastronomica con i ristoranti del borgo. Ore 20:00 Momento religioso e processione con i tradizionali Cristi, le confraternite e la banda “Santemon Group”.

Ore 22:30 Premiazione del “Miglior Uliveto 2026” (Concorso Leivi)

Ore 22:45 Intrattenimento musicale con Oriano e la sua Band.

Eventi a Borzonasca

Giovedì 6 agosto

1° Settore Gara di Bocce – Memorial Beppe Botta e Franco De Ferrari

Domenica 9 agosto

La voce della pietra, fra mito, natura e musica – Parco Museo Tigullio

Un cammino tra boschi, pietra e spiritualità da Borzonasca all’Abbazia di Borzone: natura, meditazione e musica sacra si intrecciano lungo la Linea di San Michele, per un’esperienza intensa e fuori dal tempo. Edizione speciale! Passeggiata, musica, fede e bellezza in un luogo senza tempo!

Passeggiata dall’Abbazia al volto Megalitico, cammino tra natura e storia, dalle ore 17 alle 20.

Cena sul prato al sacco. h 21 concerto di Santemo Group aperto a tutti: piccola orchestra di musicisti con 12 fiati, 1 batteria, 1 percussione. Repertorio che va dalla musica classica alla canzone d’autore a musica da film in arrangiamenti per fiati e percussioni. Direzione e alla tromba il Maestro Pier Giorgio Benvenuto.

Costi: escursione + concerto 25 €; solo escursione 14 €; solo concerto 12 €; gratuito under 13

Per informazioni e iscrizioni: tel. 3451058997 – 3333020524

Prenotazioni online: www.bricchidema.it/VocedellaPietra

Eventi dell’estate 2026 al parco vacanze Green Riviera di Giaiette

Lunedì 10 agosto

La Notte di San Lorenzo

Osservazione e spiegazione del cielo stellato, con accompagnamento musicale. A partire dalle 22:30, una serata speciale sotto il cielo dell’Appennino Ligure, lontano dalle luci e dal rumore della città. Si spegneranno tutte le luci della struttura e appuntamento nell’area esterna, sdraiati sui lettini e avvolti dalle coperte, per osservare le stelle e attendere il passaggio delle meteore, sorseggiando una calda tisana preparata con erbe spontanee raccolte a mano.

Con lo sguardo rivolto verso l’Infinito scopriremo il significato della Notte di San Lorenzo attraverso l’astronomia, la Scienza dello Spirito Antroposofica, la psicologia e gli antichi miti legati al cielo, intessendo un viaggio. A rendere l’atmosfera ancora più magica sarà l’accompagnamento musicale strumentale di Francesco Taliente – Sentieri Acustici, con le sonorità intime e suggestive della chitarra acustica.

Info e prenotazioni: 335 6755442

San Lorenzo a Levaggi – Sagra della Torta di Riso

Dalle h 17.30 del 10 agosto, al termine della funzione relgiosa, distribuzione gratuita di Torta di Riso

h 19.30 Apertura stand gastronomici

Serata danzante

Mercoledì 12 agosto

Commedia Dialettale

Piazza dei Giardinetti a Borzonasca

Giovedì 13 agosto

Karaoke nella Piazza

Piazza davanti alle Poste

1° Settore Gara di Bocce – Memorial Beppe Botta e Franco De Ferrari

Eventi a Rezzoaglio

Da sabato 18 luglio a domenica 30 agosto

Mostra fotografica “Corrispondenze” di Andrea Gabrieli

Presso i Centri Visite di Bosco Fontana, a Cerisola, e del Parco Naturale Regionale dell’Aveto, a Rezzoaglio. Mostra inserita nel calendario della rassegna “Un bosco per tre paesi”.

L’esposizione, sottotitolata “Dall’Appennino all’Himalaya. Lo sguardo sulla natura, il viaggio dentro l’uomo”, propone un percorso fotografico che mette in dialogo territori, persone e culture attraverso immagini capaci di raccontare il profondo rapporto tra l’essere umano e l’ambiente che lo circonda.

La mostra è visitabile a ingresso libero dal 18 luglio al 30 agosto presso il Centro Visite Bosco Fontana di Cerisola e il Centro Visite del Parco Naturale Regionale dell’Aveto a Rezzoaglio, durante gli orari di apertura delle due strutture:

– luglio: venerdì, sabato e domenica, h 10-12 e 15-17

– agosto: tutti i giorni tranne il mercoledì, h 10-12 e 15-17.

Martedì 4 agosto

Proiezione del film As Bestas

nell’ambito della Rassegna “Un Bosco per tre paesi”

h 20.30 presso Centro Visite Bosco Fontana – Loc. Cerisola

Ingresso libero

Mercoledì 5 agosto

N.S. Madonna della Neve, Loc. Priosa

h 16.00 Santa Messa Solenne e procesione con la partecipazione dei Crocifissi Liguri e della Banda di Santo Stefano d’Aveto.

Apertura pesca di benedicienza.

h 19.00 Apertura stand gastronomici

h 21.30 Serata danzante con l’Orchesta Paolo Bertoli.

Frittelle gratis per tutti!

Giovedì 6 agosto

Proiezione del film Alcarràs

nell’ambito della Rassegna “Un Bosco per tre paesi”

h 20.30 presso Centro Visite Bosco Fontana – Loc. Cerisola

Ingresso libero

Sabato 8 agosto

N.S. Madonna della Neve, Loc. Priosa

h 16.30 Momento dedicato a bambini e ragazzi, con giochi, merenda e pentolaccia per tutti.

h 19.00 Apertura stand gastronomici.

h 21.30 Serata danzante con Enrico Roseto. Luca Parpaiola, Veronica Cuneo & Valeria.

Estrazione lotteria.

Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Domenica 9 agosto

– San Lorenzo – Villa Cella in Festa

h 11.00 Concerto di Campane

h 11.30 Santa Messa e Processione

Pranzo con Menu della Festa: 25 euro

Prenotazioni entro le h 18 di Venerdì 7 Agosto: tel. 347 292 4934 – 347 574 0829

Nel pomeriggio:

Spettacolo con il Cantastorie Franco Picetti

Visita agli animali: mucche, pecore, capre, asini e cavalli

Golden Hour tra i Girasoli

dalle h 18.00 presso l’Azienda Agricola La Ghiandaia

Loc. Noci

Eventi a Santo Stefano d’Aveto

Mercoledì 5 agosto

Mercato settimanale estivo nel centro del paese

Venerdì 7 agosto

Cristina Sarti & Napo: Dagli occhi al cuore

Musica e parola recitata si mescolano insieme in alta quota

Raffaele Caruso

Alla stazione successiva.

La giustizia, ascoltando De André

Dalle ore: 18:30 al Prato della Cipolla

Ingresso gratuito

Salita in seggiovia (gratuita dalle h 17.00), buon cibo e rientro sotto le stelle

Sabato 8 agosto

Escursione in MTB Laghi e Torbiere

con la Scuola di Sci e MTB di Santo Stefano d’Aveto.

Possibilità di noleggio e-bike e MTB

Energia e Quiete al Grand Hotel SIVA, in collaborazione con Respira Passi

Esplorazioni di corpo, mente e respiro per un equilibrio e vitalità rinnovati.

h 9.15 – 10.15: Riscoprire la colonna vertebrale tra sostegno e leggerezza

h 18 – 19.15: Rinnovarsi dall’interno con il respiro. Rieducazione respiratoria e rilassamento.

È possibile durante le de giornate usufruire di sessioni individuali.

Info e prenotazioni: tel. 349 737 2120 (Respira Passi)

Natale Estivo

Sci Club S. Stefano d’Aveto A.S.D. – Capoluogo

Aveto Climbing alla Falesia del Monte Penna

Lo Strano Percorso – Max Pezzali e 883 Tribute Band

h 21.00 al Parco degli Alpini

Dal 10 al 21 agosto

Miniolimpiadi

Info IAT tel. 0185 88007

Martedì 11 agosto

Mercatino dell’Antiquariato

Capoluogo

Tutte le domeniche di agosto

Arte e Gusto – Prodotti agricoli e artigianali a km 0

presso il Parco degli Alpini. Orario: 9-12

Ogni lunedì e sabato dalle 15 alle 18

Laboratorio estivo di Maglia & Uncinetto

Per principianti e per chi ha già esperienza. Presso Aula Multimediale Roberto Pareti

È possibile partecipare anche a singoli incontri (ogni lezione ha la durata di 1 ora).

Disponibili anche i laboratori per bambini!

Posti limitati – Prenotazione obbligatoria: Cristina tel. 342 845 3902

DA NON PERDERE

Piccolo Polo Museale di Borzonasca e Museo d’Arte della Resistenza, per scoprire la storia, il paesaggio e l’arte di Borzonasca e della Valle Sturla.

Il Mulino monumentale di Belpiano – Borzonasca

Un antico mulino a turbina risalente al XVIII secolo, un inestimabile esempio del patrimonio di architettura rurale delle nostre valli.

Mercatino Agricolo della Val Graveglia

Ogni sabato mattina, da maggio a ottobre, a Ne in loc. Conscenti, Mercatino Agricolo con vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei contadini.

Museo del Bosco nella Foresta delle Lame – Rezzoaglio

Esposizione permanente dedicata alle foreste del Parco dell’Aveto, alla loro storia antica e recente, al loro futuro. Il Museo si trova al Lago delle Lame ed è aperto nei fine settimana da metà giugno al 30 settembre. Ad agosto è aperto tutti i giorni. Orario: 10.30-16.30. Ingresso libero. In caso di allerta meteorologica il Museo rimane chiuso.

Esposizione permanente sulle patate tradizionali della montagna genovese e Casa dei Semi

Da Maggio a Settembre è possibile visitare l’esposizione permanente sulle patate tradizionali della montagna genovese e la Casa dei Semi nel Comune di Rezzoaglio.

Centro Visite del Parco a Rezzoaglio

Informazioni turistiche e allestimenti naturalistici.

Piscina di Rezzoaglio

Piscina, ristoro e animazione per grandi e piccini

Seggiovia, Bike Park e Rifugi di S. Stefano d’Aveto

Apertura estiva 2026 degli Impianti di Risalita Santo Stefano d’Aveto: Seggiovia Prato della Cipolla e Monte Bue, Rifugio Prato della Cipolla e Monte Bue. Escursioni e sentieri per tutti. Panorami mozzafiato tra mare, Alpi e Appennini. Sapori genuini e tanta voglia di stare insieme, Bike Park aperto per rider, famiglie e appassionati delle due ruote!

Novità 2026: possibilità di noleggio tende!

È il momento di tornare a respirare aria buona, godersi il fresco della montagna, pedalare, camminare, rilassarsi e vivere giornate indimenticabili immersi nella natura del Parco dell’Aveto. La montagna a due passi dal mare vi aspetta!

Spazio Meghi

Sala multimediale e spazi di coworking gratuiti a Santo Stefano d’Aveto.