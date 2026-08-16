Uomo trovato privo di sensi sul ciglio della strada a Masone, arriva l’elisoccorso

Valle Stura. Nel pomeriggio di Ferragosto un uomo di circa 60 anni è stato trovato riverso al suolo, sul ciglio della strada a Masone, in Valle Stura. Con tutta probabilità era stato colpito da infarto.

I soccorsi, chiamati da alcuni passati, hanno provveduto alle operazioni di ripristino delle funzioni vitali, in attesa dell’arrivo dell’elicottero dei vigili del fuoco.

I pompieri sono intervenuti sia con il mezzo aereo Drago sia via terra con la squadra di Multedo, che ha fatto da assistenza.

Riprese le attività cardiache e respiratorie del settantenne, è stato imbarcato sul mezzo aereo per il trasportato all’ospedale San Martino di Genova.

Sul posto anche la Croce Rossa di Campo Ligure, l’automedica del 118 e i carabinieri.