Fumo nell’ufficio postale di via Marassi, un’impiegata portata in ospedale per intossicazione

Genova. Paura questa mattina all’ufficio postale di via Marassi, nell’omonimo quartiere genovese, dove una macchina contabanconote sarebbe andata in cortocircuito provocando la fuoriuscita di fumo.

Nei pressi dell’apparecchio erano presenti alcune impiegate, una delle quali ha accusato sintomi da intossicazione tra cui nausea e mal di testa.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Squadra Emergenza insieme ai vigili del fuoco. La donna, una 58enne, è stata accompagnata all’ospedale San Martino in codice verde. Altre due lavoratrici dell’ufficio postale hanno rifiutato il trasporto in pronto soccorso.

Data la presenza di fumo negli ambienti, l’ufficio postale è stato evacuato per precauzione in attesa degli accertamenti dei vigili del fuoco