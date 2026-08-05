La tuta da gara di Ayrton Senna esposta nella sede dell’Automobile Club Genova

Genova. Arriva a Genova un nuovo cimelio sportivo, per tutti gli appassionati di Formula 1. È la tuta da gara di Ayrton Senna, il leggendario pilota brasiliano vincitore di tre titoli mondiali e scomparso prematuramente in un incidente all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari durante il Gran Premio di San Marino del 1994.

Il cimelio è esposto presso una vetrina dedicata, nell’atrio della sede di AC Genova in viale Brigate Partigiane: è possibile ammirarla negli orari di apertura degli uffici, dal lunedì al venerdì dalle 8.10 alle 16 e il sabato mattina dalle 9 alle 12.

La tuta di Ayrton Senna è giunta in città grazie alla partnership tra Automobile Club Genova e il marchio Omp di Racing Force Group, leader mondiale negli equipaggiamenti di sicurezza per il motorsport con sede a Ronco Scrivia, nella Città Metropolitana di Genova.

Omp ha fornito in esclusiva a Senna l’abbigliamento ignifugo, dal 1990 fino alla sua scomparsa, celebrando insieme 19 vittorie. La tuta esposta a Genova è legata al Gran Premio del Giappone del 1991, in cui Senna conquistò matematicamente il suo terzo titolo, consolidando il suo posto tra i grandi dell’automobilismo.

“Accogliere ed esporre la tuta di Ayrton Senna rappresenta per l’Automobile Club Genova un motivo di grande orgoglio e un’occasione unica per rendere omaggio a una figura che ha segnato in modo indelebile la storia dello sport automobilistico mondiale – dichiara il presidente Carlo Bagnasco − la tuta di Ayrton Senna non è soltanto un oggetto di straordinario valore: è il simbolo di un’eredità sportiva che continua a ispirare appassionati, piloti e professionisti del settore. Per AC Genova, poterla condividere con il pubblico significa contribuire a mantenere viva la memoria di uno dei più grandi protagonisti dell’automobilismo e riaffermare il ruolo dell’Automobile Club come punto di riferimento per la diffusione della cultura motoristica e dei valori dello sport”.

“Ayrton Senna occupa un posto di primo piano nella storia di Omp e di tutto il nostro Gruppo, continuando ad essere per noi una fonte di ispirazione – ricorda Paolo Del Prato, presidente e amministratore delegato di Racing Force Group – insieme abbiamo condiviso un cammino fatto di successi e momenti straordinari, che hanno contribuito a rendere Omp un marchio famoso in tutto il mondo. Oltre ai trionfi in pista Ayrton è stato determinante per la realizzazione di prodotti sempre più sicuri e performanti, la cui eredità rimane a beneficio di tutti i piloti di oggi. Siamo lieti di mettere a disposizione uno dei nostri pezzi da collezione per l’Automobile Club Genova, come testimonianza del nostro solido legame con il territorio e del nostro desiderio di portare in alto la Liguria nel motorsport”.