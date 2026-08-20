Turiste derubate alla stazione di Santa Margherita, ladre bloccate dalla Polfer

Santa Margherita Ligure. Nei giorni scorsi un piccolo gruppo di turiste era appena arrivato nella stazione di Santa Margherita Ligure quando una è stata vittima del furto del portafogli da parte di due donne.

La scena è stata notata dagli agenti della polfer di Chiavari, che hanno subito raggiunto le due donne e le hanno fermate recuperando il portafoglio.

Le verifiche nelle banche dati hanno fatto emergere che una delle due doveva espiare una pena di tre anni per una serie di furti commessi alla Spezia. È stata dunque trasferita nel carcere di Pontedecimo.