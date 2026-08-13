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Dati

Turismo in Liguria, strutture ricettive verso il tutto esaurito nel weekend di Ferragosto

Bucci e Lombardi: "Un risultato importante che premia la qualità della nostra offerta". Nell'area metropolitana di Genova tasso di occupazione all'88%

turisti porto antico

Genova. La Liguria si prepara a vivere un Ferragosto da tutto esaurito. Secondo i dati relativi alle strutture ricettive, nella notte tra il 15 e il 16 agosto il tasso di occupazione raggiunge il 95%, mentre considerando l’intero periodo da venerdì 14 a domenica 16 agosto si attesta al 94%.

Un dato che conferma l’elevata attrattività della Liguria nel cuore della stagione estiva e fotografa una presenza turistica particolarmente significativa in tutte le province.

Nel fine settimana di Ferragosto, infatti, da venerdì 14 a domenica 16 agosto, il dato di occupazione raggiunge il 98% in provincia di Imperia, il 96% in provincia di Savona, il 92% in provincia della Spezia e l’88% nell’aerea metropolitana di Genova.

Particolarmente elevate anche le percentuali registrate in alcune delle principali località turistiche liguri: Cervo raggiunge il 98% di occupazione, Alassio il 96%, mentre Sestri Levante e Lerici si attestano entrambe al 97%.

“Questi numeri confermano ancora una volta la forte attrattività della Liguria, con strutture ricettive vicine al tutto esaurito e percentuali particolarmente alte nelle principali località turistiche – spiegano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi -. Un risultato importante che premia la qualità della nostra offerta, dalle località balneari ai borghi, fino alle città d’arte e alle destinazioni dell’entroterra.

“Il nostro obiettivo, però, è andare oltre il picco di agosto e continuare a lavorare sulla destagionalizzazione, una strategia che sta già dando risultati: ricordiamo che nei primi cinque mesi del 2026 gli arrivi sono cresciuti dell’8,09% e le presenze dell’8,85% rispetto allo stesso periodo del 2025. Numeri che sono frutto anche dell’impegno per valorizzare sempre di più una Liguria capace di offrire esperienze durante tutto l’anno. In questo senso, l’outdoor, i cammini e le ciclovie che collegano mare ed entroterra, l’enogastronomia, la cultura e le esperienze legate al territorio sono leve fondamentali per distribuire i flussi nei diversi periodi – concludono -. Il dato di Ferragosto è quindi una conferma della bontà di una strategia che punta a rafforzare la competitività della nostra offerta turistica e a promuovere la Liguria in tutte le sue stagioni, creando nuove occasioni di soggiorno anche nei mesi meno tradizionalmente interessati dai grandi flussi”.

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