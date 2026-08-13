Tunnel subportuale, nuovo cantiere a San Benigno: fino a ottobre viabilità modificata in tutta la zona

Genova. Prende il via la Fase 4 dei lavori propedeutici alla realizzazione del tunnelsSubportuale di Genova e alla riqualificazione dello snodo autostradale. Per fare spazio ai cantieri, sono state predisposte nuove modifiche alla viabilità della zona di San Benigno, comprendendo il tratto in uscita dal ponte elicoidale e l’immissione in Lungomare Canepa.

I lavori partiranno il prossimo 17 agosto, e termineranno, secondo le previsioni, il 30 ottobre 2026. La novità di maggior impatto riguarda lo snodo di via Pietro Chiesa e via Scarsellini: percorrendo via Pietro Chiesa, infatti (a senso unico verso ponente) non sarà più possibile svoltare verso via Scarsellini, che diventerà di fatto una strada cieca nella direttrice verso mare.

In tutta la zona interessata dai cantieri le strade avranno il limite dei 30 km/h, come previsto dalla normativa. I principali disagi arriveranno con il rientro dalle ferie estive: tutta la zona, divenuta negli anni centro direzionale e di servizi, ogni giorno vede il flusso di migliaia di lavoratori con conseguente “caccia al parcheggio”: una corsa quotidiana che fino a novembre necessiterà delle skills in più, a partire dalla pazienza.