Tunnel Fontanabuona, Carannante pungola il Pd: “Da che parte sta?”

Rapallo. Scontro politico a Rapallo sul Tunnel della Val Fontanabuona. Dopo l’apertura favorevole dei consiglieri regionali dem Federico Romeo e Armando Sanna — che hanno definito l’opera “strategica” chiedendo di passare al “cantiere vero” —, la segreteria cittadina del Pd viene chiamata a un chiarimento urgente.

A farlo Roberto Carannante: “La contrarietà al Tunnel è ormai ampiamente diffusa” e a sostenerlo è rimasta solo “questa sciagurata amministrazione di centrodestra”. Finora il rappresentante del Pd in Consiglio comunale non si è mai schierato con la maggioranza, ma oggi il silenzio non basta più: “Non chiediamo dichiarazioni di circostanza. Chiediamo una posizione politica chiara”.

“Se il Pd di Rapallo è favorevole al Tunnel, abbia il coraggio di dirlo pubblicamente ai cittadini. Se invece ritiene che quest’opera rappresenti un danno per la città, allora abbia altrettanto coraggio nel rivendicare una posizione autonoma rispetto al Pd regionale. Rapallo non può essere sacrificata agli equilibri politici regionali. I cittadini hanno il diritto di sapere da che parte sta il Partito Democratico di Rapallo: dalla parte di chi vuole realizzare il Tunnel oppure dalla parte della città che, nella sua stragrande maggioranza, lo considera un’opera sbagliata e dannosa? Questa volta non bastano silenzi, ambiguità o distinguo”.