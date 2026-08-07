Si rompe un tubo a Piccapietra, decine di vie senz’acqua in centro: arriva l’autobotte

Genova. Ancora un guasto alle tubature idriche cittadine a Genova, questa volta in largo San Giuseppe, tra piazza Piccapietra e galleria Mazzini.
Il guasto si è verificato su una condotta da 350 millimetri. La perdita interessa una tubazione privata ma i tecnici Ireti sono sul posto per completare le attività necessarie al ripristino delle condizioni di servizio e alla messa in sicurezza dell’area.
È stato necessario chiudere l’accesso al parcheggio e interrompere la fornitura idrica ad alcune utenze nelle seguenti:
Largo San Giuseppe
Piazza Piccapietra
Via XII Ottobre
Piazza Portoria
Via Bosco
Via Casacce
Via Fieschi
Piazza Alessi
Via Santa Chiara
Zone limitrofe
I lavori di riparazione sono in corso e si concluderanno, salvo imprevisti, in serata.
Per ridurre i disagi legati all’interruzione del servizio, dalle ore 13 è disponibile un’autobotte in piazza Galeazzo Alessi, a supporto dei cittadini interessati.