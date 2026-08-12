Treni straordinari per due eventi a Sori e per la Torta dei Fieschi a Lavagna

Liguria. Su richiesta dei Comuni di Sori e Lavagna, la Regione Liguria, in collaborazione con Trenitalia, ha predisposto collegamenti ferroviari straordinari in occasione dei principali eventi dell’estate nei due Comuni. Un intervento pensato per agevolare gli spostamenti di cittadini e turisti, favorire la partecipazione alle manifestazioni e incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico.

Per la Festa patronale di Sori, in programma il 14 e 15 agosto, saranno effettuate fermate straordinarie a Sori del treno del RV 3289 con partenza da Genova Principe in direzione La Spezia alle 23.27 e del Regionale 12481 direzione Sestri Levante alle 00.57. Inoltre, il 15 agosto, fermerà a Sori il treno RV 3286, con partenza da La Spezia in direzione Genova Brignole, alle 22.54.

Sempre su richiesta del Comune di Sori, è stata inoltre accolta l’esigenza di garantire collegamenti aggiuntivi in occasione dell’evento benefico “Sori più Solidale“, in programma il 22 agosto a favore dell’associazione Gigi Ghirotti. Saranno quindi previste fermate straordinarie degli stessi treni suindicati, per favorire la partecipazione alla manifestazione e consentire il rientro attraverso il trasporto ferroviario.

In occasione della Torta dei Fieschi 2026, in programma a Lavagna il 14 agosto, sarà invece attivato un treno storico straordinario con partenza da Genova Brignole alle ore 18.57 e arrivo a Lavagna alle ore 20.06. Al termine della manifestazione sarà garantito anche il viaggio di ritorno, con partenza da Lavagna alle ore 00.31 del 15 agosto e arrivo a Genova Brignole alle ore 1.40.

“Regione Liguria continua a investire nel potenziamento del trasporto ferroviario anche in occasione dei principali eventi del territorio – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola – i collegamenti straordinari consentono a cittadini e turisti di raggiungere in modo più semplice e sicuro manifestazioni molto partecipate come la Festa Patronale di Sori e la Torta dei Fieschi di Lavagna, contribuendo a valorizzare le nostre tradizioni e a promuovere una mobilità sempre più sostenibile. In collaborazione con Trenitalia offriamo un servizio aggiuntivo e concreto a supporto delle comunità e dei tanti visitatori attesi”.