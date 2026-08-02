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Disagi

Treni, investimento mortale in stazione a Deiva Marina: ritardi e cancellazioni tra Genova e La Spezia

Alcuni Intercity e regionali hanno registrato tempi di percorrenza più lunghi anche di 100 minuti. Alcuni convogli sono stati cancellati

stazione deiva

Genova. Cancellazioni e ritardi sulla linea ferroviaria a media e lunga percorrenza in Liguria, tra Genova e La Spezia a causa di un investimento mortale avvenuto poco prima dell’alba di oggi, domenica 2 agosto.

Si tratta della seconda tragedia di questo tipo in meno di 24 ore, dopo la morte avvenuta sabato, ad Albisola, del giovane genovese Simone Scarrà.

Stamani l’investimento mortale è avvenuto all’altezza della stazione di Deiva Marina (La Spezia). Si sarebbe trattato di un gesto volontario. Quando sul posto sono intervenuti medici e militi non c’era più nulla da fare. Per accertare le cause dell’episodio anche i carabinieri e il magistrato di turno.

Trenitalia ed Rfi hanno fatto il punto dei disagi registrati sulla linea ferroviaria: treni regionali e Intercity hanno raggiunto ritardi fino a 100 minuti e, in alcuni casi, limitazioni di percorso e cancellazioni.

FB 8601 Genova Piazza Principe (5:07) – Roma Termini (10:03)
IC 658 Livorno Centrale (4:36) – Milano Centrale (10:27)
ICN 796 Salerno (20:52) – Torino Porta Nuova (8:10) del 1 agosto
IC 652 La Spezia Centrale (4:56) – Milano Centrale (9:10): il treno oggi termina la corsa a Deiva Marina. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 658 Livorno Centrale (4:36) – Milano Centrale (10:27):
IC 651 Milano Centrale (5:05) – Livorno Centrale (10:43): il treno oggi termina la corsa a Genova Piazza Principe. I passeggeri possono proseguire il viaggio con i treni IC 505 Ventimiglia (6:37) – Roma Termini (14:33) e IC 505 Ventimiglia (6:37) – Roma Termini (14:33).
IC 662 Livorno Centrale (6:25) – Milano Centrale (11:55): il treno oggi è cancellato tra Pisa Centrale e Genova Piazza Principe. I passeggeri in partenza da Pisa Centrale e La Spezia possono utilizzare il treno R 18355 Firenze Santa Maria Novella (6:08) – La Spezia Centrale (8:59) fino a Genova Brignole, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

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