Treni, lavori di potenziamento sulla Genova-Roma in due fine settimana: tutte le modifiche di orari e percorsi

Genova. Nei fine settimana del 5 e 6 e del 12 e 13 settembre la circolazione ferroviaria sulla linea Genova-Pisa-Grosseto-Roma subirà alcune modifiche per consentire i lavori di potenziamento infrastrutturale tra Grosseto e Orbetello.

I treni Frecciabianca e Frecciarossa Roma-Genova, via Civitavecchia saranno deviati via Firenze Campo Marte-Roma, con soppressione delle fermate da Livorno a Civitavecchia. I treni Frecciargento Roma-Genova, via Firenze Campo Marte, subiranno cancellazioni, con impatti anche nei giorni 4, 7, 11 e 14 settembre.

I treni Intercity delle tratte Sestri Levante-Napoli, Ventimiglia-Roma Termini, Salerno-Torino Porta Nuova subiranno cancellazioni parziali e/o modifiche di orario e di percorso con perdita di alcune fermate intermedie. Alcuni treni Intercity Notte delle tratte Torino Porta Nuova-Salerno/Reggio Calabria Centrale subiranno modifiche di orario e di percorso con perdita di alcune di fermate intermedie. Previsto servizio bus per i treni Intercity e per alcuni treni Intercity Notte. Alcuni Intercity Notte subiranno modifiche anche nella giornata di venerdì.

I treni del Regionale in servizio sulla linea Pisa-Roma subiranno modifiche di orario e saranno cancellati nella tratta Grosseto-Orbetello/Civitavecchia, tra queste località sarà attivo un servizio bus.

“Laddove previsto il servizio con bus, è possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale – ricorda TreniItalia in una nota stampa – I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida. Si invitano i viaggiatori a informarsi per programmare il viaggio attraverso: i canali di acquisto, la sezione “Infomobilità” su sito e App Trenitalia, chiamando il call center gratuito 800 89 20 21 o rivolgendosi al personale di stazione, presente quest’estate con un presidio più numeroso”.