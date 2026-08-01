Travolto da un treno in stazione ad Albisola, la vittima è il 23enne genovese Simone Scarrà

Genova. Si chiamava Simone Scarrà, il ragazzo genovese travolto questa mattina poco prima dell’alba da un treno alla stazione di Albisola dopo una serata con gli amici.

Simone avrebbe compiuto 24 anni il 29 ottobre. Figlio di un camallo della compagnia unica, viveva con i genitori nel quartiere della Foce. Si era laureato lo scorso anno alla triennale di Psicologia.

La sua passione era il calcio, militava in prima categoria. Quella di ieri era stata una serata spensierata in discoteca, al Golden Beach, con un gruppo di amici.

All’uscita del locale stanotte il gruppo si era però separato: alcuni avevano preso immediatamente un treno per Genova. Simone e un amico si sarebbero attardati.

Arrivati in stazione intorno alle 5, il ragazzo che era con lui era tornato indietro per cercare qualcosa da mangiare. A quel punto è successa la tragedia che ha come unici testimoni oculari le telecamere di sorveglianza della stazione: Simone deve aver perso l’equilibrio sulla banchina o forse in un momento di distrazione si è sporto troppo avanti e il treno lo ha colpito proiettandolo all’indietro e scagliandolo contro una panchina.

A scoprire il dramma proprio l’amico che era tornato in stazione e ha dato l’allarme. Sul posto all’alba sono arrivati i militi della Croce Verde di Albisola, i carabinieri, la polfer, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa temporaneamente, intorno alle 5,30, tra Savona e Cogoleto, per consentire gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria e poi ripresa intorno alle 9,30.

La procura di Savona ha aperto un fascicolo modello 45, per svolgere alcuni accertamenti, ma la dinamica ricostruita dagli investigatori sembra far propendere per l’ipotesi di una tragica fatalità.