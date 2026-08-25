Trail di Camogli e Monte di Portofino, il 27 settembre una giornata di sport nella natura

Genova. Camogli, il mare della Liguria, i sentieri del monte, le salite, le scalinate e panorami che restano negli occhi: il Trail di Camogli e Monte di Portofino è molto più di una gara. È un’esperienza pensata per chi vuole mettersi in gioco, correre in uno scenario unico e vivere una giornata di sport in uno dei borghi più iconici della Riviera.

Non è un evento solo dedicato agli atleti professionisti: il format propone infatti percorsi differenti, adatti sia a chi vuole affrontare il trail in modo più accessibile, anche camminando, sia a chi cerca una sfida tecnica, competitiva e ad alta intensità.

La manifestazione prevede infatti una formula OPEN, non competitiva, per chi desidera vivere l’emozione di correre o camminare sul Monte di Portofino senza la pressione del cronometro, e una formula ELITE/AGE GROUP, competitiva, pensata per gli atleti che vogliono confrontarsi su un tracciato duro, tecnico e spettacolare.

Tre distanze, tre modi di vivere il Monte di Portofino

L’edizione 2026 propone tre tracciati:

12K – 12 chilometri e 617 metri di dislivello positivo. È la distanza adatta a tutti nella categoria Open, ma anche il campo di gara per gli atleti più veloci della categoria Elite.

20K – 20 chilometri e 1.162 metri di dislivello positivo. Un percorso per mettere alla prova gambe e testa, con salite e scalinate impegnative che richiedono resistenza, tecnica e determinazione.

30K – 30 chilometri e 1.425 metri di dislivello positivo. È la grande novità 2026: una distanza XXL riservata agli atleti agonisti, con navigazione tramite GPS e percorso non bandellato, una scelta che si avvale delle tecnologie più recenti e tende a svincolarsi dal fettucciamento classico che prevede la segnalazione con frecce e nastri segnaletici. Questa tecnologia permette anche di avere sotto controllo l’andamento della gara con la sicurezza di conoscere in ogni momento la posizione di ogni singolo partecipante.

Partenze a batterie e servizi per gli atleti

Per garantire una gestione ordinata e sicura dell’evento, le partenze saranno organizzate in batterie di massimo 100 corridori. La 30K partirà alle ore 8.00, mentre le partenze delle distanze 12K e 20K sono previste tra le 9.30 e le 10.30.

Le batterie Elite saranno organizzate in base all’ordine di UTMB Index, valorizzando il livello agonistico degli atleti iscritti.

Per gli atleti agonisti la classifica finale permetterà di accedere agli ambiti punti dei circuiti internazionali ITRA e UTMB, utili per accedere ad altre importanti competizioni.

Lungo i percorsi saranno presenti ristori solidi e liquidi, posizionati secondo le mappe ufficiali dell’evento. All’arrivo, tutti i partecipanti potranno vivere il momento conviviale del Pasta Party, realizzato in collaborazione con Café Photo e la Pro Loco di Camogli, con i prodotti offerti da Pesto per Amore.

Per l’edizione 2026 sono inoltre previste la medaglia finisher e la maglietta tecnica per i partecipanti, per rendere ancora più speciale il ricordo della giornata.