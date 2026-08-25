Tragedia ad Andora, bagnino si tuffa per salvare un uomo: muoiono entrambi

Andora. Un bagnino e un uomo sono morti ad Andora in seguito ad un grave incidente in mare. E’ accaduto questa mattina intorno alle 10.40, quando una coppia intenta a fare il bagno in una spiaggia andorese si è trovata in difficoltà.

Due assistenti alla sicurezza si sono tuffati per mettere le persone in salvo. Uno dei due è riuscito a riportare a riva la donna, mentre l’altro è intervenuto per salvare l’uomo: il bagnino era però reduce da un altro salvataggio mezz’ora prima e, forse a causa della stanchezza accumulata, non ce l’ha fatta. Sia lui, sia l’uomo in acqua, sono morti annegati.

Le vittime sono l’imprenditore e bagnino savonese Fabrizio Valente, 62 anni e un turista piemontese, Luigi Fasano, 66 anni. I due corpi sono stati riportati a riva dai bagnini dei vicini stabilimenti “Bagni Domingo” e “Bagni Pepito” e da altri bagnanti.