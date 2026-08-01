Tragedia ad Albisola, 24enne muore investito da un treno: ritardi e cancellazioni sulla linea Genova-Ventimiglia

Genova. Tragedia poco prima dell’alba alla stazione di Albisola dove un giovane di 24 anni è morto intorno alle 5.30, dopo essere stato travolto da un treno.

Le autorità stanno ancora accertando se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. Per questo motivo la circolazione ferroviaria è stata sospesa sulla linea tra Savona e Cogoleto in attesa degli accertamenti. La circolazione è poi ripresa intorno alle 9.30 ma restano le ripercussioni sulla linea.

Treni Intercity oggetto di variazione

I treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Ecco le principali modifiche comunicate:

IC 653 Ventimiglia (4:45) – Voghera (8:07): il treno termina oggi la corsa a Savona.

I passeggeri diretti a Genova Piazza Principe possono proseguire con il treno IC 505 Ventimiglia (6:37) – Roma Termini (14:33).

I passeggeri diretti a Voghera possono utilizzare lo stesso IC 505 fino a Genova Piazza Principe e poi proseguire con i primi treni utili, assistiti dal personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

I passeggeri diretti a Genova Piazza Principe possono proseguire con il treno IC 505 Ventimiglia (6:37) – Roma Termini (14:33). I passeggeri diretti a Voghera possono utilizzare lo stesso IC 505 fino a Genova Piazza Principe e poi proseguire con i primi treni utili, assistiti dal personale di Assistenza Clienti di Trenitalia. IC 633 Milano Centrale (5:45) – Genova Piazza Principe (8:46): il treno termina oggi la corsa a Genova Piazza Principe. I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

IC 631 Ventimiglia (9:10) – Milano Centrale (13:55): il treno ha oggi origine da Genova Piazza Principe. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

IC 659 Voghera (9:52) – Ventimiglia (13:17): il treno ha oggi origine da Savona. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

Trenitalia invita i viaggiatori a verificare gli aggiornamenti in tempo reale e a rivolgersi al personale di assistenza presente nelle stazioni.