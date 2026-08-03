Traffico passeggeri, superata la prova del primo grande esodo estivo: 120mila transiti senza criticità

Genova. Si è concluso con esito positivo il primo fine settimana caratterizzato dai massimi livelli di traffico passeggeri della stagione estiva nel porto di Genova. Nel corso del weekend sono stati movimentati complessivamente circa 120.000 passeggeri tra traffico crocieristico e traghetti, senza particolari criticità per la viabilità cittadina e portuale.

Il risultato è il frutto di un lavoro di pianificazione avviato nei mesi precedenti e dell’attività del tavolo tecnico promosso e coordinato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, che riunisce tutti i soggetti istituzionali e operativi coinvolti nella gestione dei flussi passeggeri.

La collaborazione tra Prefettura, Questura, Polizia di Frontiera, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Comune di Genova, Autostrade per l’Italia, Stazioni Marittime, compagnie di navigazione e Autorità di Sistema Portuale ha consentito di affrontare in modo coordinato uno dei fine settimana più impegnativi dell’anno.

Determinante si è rivelato il costante monitoraggio dei flussi e la capacità di adattare il dispositivo operativo alle esigenze che si sono via via presentate. Un contributo importante è stato assicurato anche da Stazioni Marittime, che ha gestito le operazioni di imbarco e sbarco in stretto raccordo con tutti gli enti coinvolti e ha messo a disposizione dei passeggeri l’applicazione dedicata all’individuazione del piazzale di imbarco del proprio traghetto nonché un nuovo sistema di wayfinding attraverso l’installazione di ledwall nei punti di maggior passaggio delle auto all’interno del porto, strumenti che hanno favorito una distribuzione più ordinata dei flussi veicolari e ridotto gli spostamenti non necessari all’interno dell’area portuale.

Particolarmente significativo è stato inoltre l’impegno delle Forze di polizia, che hanno garantito l’effettuazione dei controlli di sicurezza e di frontiera operando anche nel contesto delle temporanee misure di controllo alle frontiere, assicurando al tempo stesso fluidità alle operazioni e contribuendo in modo determinante al regolare svolgimento delle attività.

L’attenzione resterà elevata anche nei prossimi giorni, durante i quali il dispositivo di coordinamento continuerà a operare per gestire al meglio i flussi previsti, con particolare riguardo ai collegamenti internazionali che richiedono specifiche attività di controllo.

“Il risultato di questo fine settimana non appartiene a un singolo soggetto, – dichiara il Presidente AdSP Matteo Paroli – ma è il frutto del lavoro di squadra di tutte le amministrazioni, delle Forze dell’Ordine, degli operatori portuali, di Stazioni Marittime, delle compagnie di navigazione e di tutte le persone che, spesso lontano dai riflettori e in condizioni rese ancora più impegnative dalle temperature eccezionalmente elevate, hanno garantito con professionalità e spirito di servizio il regolare svolgimento delle operazioni. A tutte loro desidero rivolgere un sincero ringraziamento.

Quando sono arrivato, un anno fa, mi sentii dire più volte che i disagi estivi legati ai grandi flussi passeggeri erano pressoché inevitabili a Genova. L’esperienza di queste settimane dimostra che anche le criticità più complesse possono essere affrontate e governate attraverso programmazione, coordinamento e assunzione condivisa delle responsabilità. Quando le istituzioni e gli operatori si siedono allo stesso tavolo, condividono informazioni e costruiscono insieme le soluzioni, anche ciò che per anni è stato considerato inevitabile può diventare gestibile”.