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Bollino nero

Esodo estivo e incidenti: sabato mattina di lunghe code su A7 e A26

Stamattina alle 5 un camion si è ribaltato provocando la chiusura temporanea del tratto. Ma le code sono causate anche dall'esodo estivo

coda autostrada

Genova. Esodo estivo, cantieri e incidenti. Così il secondo sabato di agosto comincia con lunghe code sulle autostrade della Liguria.

Sulla A26 Genova-Gravellona Toce, è stato riaperto il tratto tra Ovada e Masone in direzione di Genova, chiuso in precedenza a seguito di un incidente avvenuto all’interno della Galleria Montà, dove un camion si è ribaltato in un incidente autonomo. Il traffico transita su due corsie ma rimangono  5 km di coda tra il bivio con la Diramazione Predosa-Bettole ed Ovada verso Genova.

Sull’autostrada A7 Serravalle Genova ci sono attualmente 7 chilometri di coda in direzione Genova tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia dovute al traffico intenso per l’esodo e gli imbarchi.

 

 

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