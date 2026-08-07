Autostrade, weekend da bollino nero per il grande esodo estivo: le previsioni di traffico

Liguria. Scatta il bollino nero per il secondo grande esodo estivo sulle autostrade italiane. Secondo Viabilità Italia, le partenze si concentreranno sabato mattina, momento più critico, e in Liguria la mappa dei tempi di percorrenza della rete autostradale evidenzia una giornata particolarmente impegnativa anche per venerdì 7 agosto, giornata da bollino rosso.

La situazione più critica è prevista lungo la A7 Serravalle-Genova, dove in direzione del capoluogo ligure i tempi di percorrenza saranno molto superiori alla media per l’intera fascia oraria compresa tra le 7 e le 21. Più scorrevole, invece, il traffico in direzione Serravalle, che tornerà nella norma a partire dal primo pomeriggio.

Anche sulla A10 Genova-Savona sono attese forti criticità. In direzione Savona i tempi di percorrenza resteranno molto superiori alla media per gran parte della giornata, mentre verso Genova si prevedono rallentamenti nelle ore centrali, con un miglioramento solo in serata.

Situazione simile sulla A12 Genova-Sestri Levante, dove chi si muoverà verso Savona dovrà fare i conti con traffico intenso e percorrenze elevate per tutta la giornata. In direzione Genova, invece, la circolazione dovrebbe tornare regolare dal primo pomeriggio.

Sull’asse A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il tratto verso Genova Voltri sarà interessato da tempi di percorrenza molto superiori alla media fino a sera, mentre in direzione Gravellona Toce la situazione dovrebbe migliorare già dalle ore centrali della giornata.

Anche Anas ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi (1.414).

Lungo la rete Anas per il secondo fine Viabilità Italia prevede appunto bollino nero per la mattina di sabato 8 agosto, mentre è bollino rosso nei pomeriggi di venerdì, sabato e domenica.

Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore oggi, venerdì 7 agosto dalle ore 16 alle 22, sabato 8 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 9 agosto dalle 7 alle 22.