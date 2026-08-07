Rivi e torrenti, la città si prepara all’autunno: lavori fino a ottobre per 2 milioni di euro

Genova. È nel vivo il piano estivo di manutenzione dei torrenti cittadini realizzato da Aster su indirizzo dell’amministrazione comunale.

Da circa due settimane uomini e mezzi della partecipata sono al lavoro su interventi di riprofilatura degli alvei, pulizia delle vasche di decantazione e rimozione della vegetazione infestante, attività fondamentali per preparare il territorio all’arrivo della stagione autunnale e delle piogge più intense. I lavori andranno avanti sino ai primi giorni di ottobre e cubano un investimento complessivo di oltre 2 milioni di euro.

“Anche se stiamo vivendo giornate di grande caldo, è proprio questo il momento in cui dobbiamo prepararci all’autunno, stagione che a Genova è spesso caratterizzata da precipitazioni molto intense – sottolinea Massimo Ferrante, assessore ai lavori pubblici e alle manutenzioni del Comune di Genova – Questi interventi consentono di aumentare la sezione idraulica dei corsi d’acqua e di migliorare la loro capacità di deflusso. Parallelamente stiamo procedendo con la pulizia dei torrenti attraverso la rimozione della vegetazione infestante, preservando però quella di valore naturalistico per tutelare le oasi faunistiche presenti lungo i rivi”.

Gli interventi riguardano tutte le principali vallate cittadine e comprendono operazioni di taglio della vegetazione infestante, rimozione dei detriti trasportati dalle piene, pulizia delle griglie e delle vasche di decantazione, oltre alla riprofilatura degli alvei e ad opere puntuali di consolidamento degli argini.

“Le lavorazioni vengono pianificate sulla base di un costante monitoraggio tecnico dello stato dei corsi d’acqua e delle criticità emerse dopo gli eventi meteorologici degli ultimi mesi. Il nostro obiettivo è garantire la massima efficienza idraulica dei torrenti intervenendo prima dell’inizio della stagione delle piogge. Ogni operazione viene eseguita con criteri selettivi: eliminiamo la vegetazione infestante e gli accumuli che possono ostacolare il regolare deflusso delle acque, mantenendo invece le componenti vegetazionali compatibili con l’equilibrio ambientale dei rivi”, spiega Francesco Raso, responsabile del settore rivi e arenili di Aster.

Rivi e torrenti, g li interventi in programma

Valpolcevera

Via Faliero Vezzani (affluente del torrente Torbella): pulizia e rimozione dei materiali trattenuti dalle griglie del torrente.

Torrente Torbella: taglio della vegetazione e rimozione dei detriti accumulati dopo le piene.

Corso Perrone (civico 42): pulizia della vasca di decantazione con escavatore speciale.

Torrente Polcevera: taglio della vegetazione tra Ponte San Giorgio e Ponte Pieragostini e nel tratto compreso tra il Ponte della Forestale e la confluenza con i torrenti Verde e Riccò.

Torrente Riccò: rimozione della vegetazione infestante.

Valbisagno

Torrente Bisagno: svuotamento della fornice sotto la piastra di copertura di Genova Est e riprofilatura dell’alveo.

Borgo Incrociati: sistemazione dell’alveo e taglio della vegetazione in prossimità del Ponte Castelfidardo.

Tratto alto del Bisagno: taglio della vegetazione dal Giro del Fullo al confine comunale.

Rio Fereggiano: rimozione della vegetazione.

Torrente Geirato: interventi nel tratto a monte da Rio Maggiore.

Via Fossato Cicala: pulizia del tratto di torrente a cielo aperto.

Ponente

Torrente Branega: taglio della vegetazione infestante.

Rio Marotto: taglio della vegetazione infestante.

Rio Sacchi (via Loano): rimozione della vegetazione infestante.

Torrente Varenna: pulizia del tratto tra Ponte Colla e via Tre Ponti.

Levante