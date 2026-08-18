Torna il “Red Carpet” a Rapallo: la 14ª edizione tra gusto, musica e il fascino delle Ferrari

Rapallo .Giovedì 27 agosto 2026, a partire dalle ore 19:00, Rapallo si veste a festa per la quattordicesima edizione del “Red Carpet”, l’ormai celebre cena itinerante sotto le stelle organizzata dal C.I.V. “CiVediamo a Rapallo” in collaborazione con Confcommercio Ascom Rapallo e Zoagli, il Comune di Rapallo e la Camera di Commercio di Genova.

Si tratta di un appuntamento imperdibile per vivere il meglio dell’accoglienza e della gastronomia della Riviera. I bar e i ristoranti della città proporranno piatti e menù speciali pensati ad hoc, ideali per passeggiare lungo il Tappeto Rosso e gustare diverse specialità ad ogni tappa, con un’attenzione particolare anche alle proposte studiate per i più piccoli.

La serata sarà animata da spettacoli live e dj set diffusi nelle principali piazze e lungo tutto il percorso, dal Chiosco della Musica a Piazza Cavour, Piazza Venezia e Piazza Da Vigo. Tra le grandi attrazioni della manifestazione non mancherà la partecipazione speciale delle splendide vetture Ferrari. Inoltre, per facilitare gli spostamenti e collegare al meglio la città, la principale novità di quest’anno sarà un trenino turistico gratuito che farà da navetta tra Rapallo (con partenza da Piazza IV Novembre) e San Michele di Pagana. In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata alla sera successiva, venerdì 28 agosto.