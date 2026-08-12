Genova. Un’intensa attività sismica ha interessato la costa della Toscana settentrionale e il Levante ligure: una scossa di magnitudo 3.7 è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) nel tratto di mare del Mar Ligure, con epicentro localizzato a una profondità di 9 chilometri.

Il sisma principale è stato chiaramente avvertito dalla popolazione in un’ampia fascia costiera e nell’entroterra, interessando le province di Pisa, Lucca, Massa-Carrara, Livorno e La Spezia, con segnalazioni registrate anche lungo la costa ligure, in particolare nel Tigullio orientale e nella parte più a levante della provincia di Genova. A soli due minuti dal primo evento, alle 10:59, si è verificata una seconda scossa di magnitudo 2.2 a una profondità di 20 chilometri, seguita più tardi, intorno alle ore 12, da un ulteriore evento sismico di magnitudo 2.8, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. La protezione civile di Regione Toscana ha prontamente avviato tutte le verifiche sul territorio per monitorare la situazione. Al momento non sono segnalati danni a cose o persone nelle regioni interessate.

I rilievi dell’Ingv e l’evoluzione dello sciame sismico

Consultando i dati ufficiali raccolti dalla rete dell’Ingv, emerge chiaramente come non si sia trattato di un fenomeno isolato, bensì di un piccolo sciame sismico sviluppatosi nel tratto di mare antistante la costa toscana. L’intera sequenza registrata è stata composta da nove scosse, registrate in circa tre ore, dalle 10.18 alle 13.30, con profondità comprese prevalentemente tra i 9 e i 20 chilometri.

La sequenza di scosse registrata dall'INGV

La sequenza ha visto l’alternarsi di diverse scosse minori, molte delle quali con magnitudo compresa tra 1.5 e 2.5, una dinamica tipica delle strutture tettoniche dell’area dove il rilascio di energia avviene in modo frazionato.