Termovalorizzatore, la Rete dei comitati contro Giampedrone: “Trasparenza? Invisibile come sempre”

Genova. “Non possiamo che congratularci con l’assessore Giampedrone per la scoperta scientifica dell’anno: ha isolato una nuova particella, la trasparenza regionale, dotata di una proprietà mai osservata prima. È così pura da risultare invisibile a occhio nudo. Invisibile ai territori, che apprendono sempre le decisioni a cose fatte. Invisibile a chi dovrebbe scegliere dove sorgerà l’inceneritore, visto che il territorio ancora ignoto resta ignoto solo a chi ci abita, mai a chi lo ha già scelto in una stanza dentro la Regione”. Lo scrive in una nota la Rete Liguria Comune, che riunisce numerosi comitati di cittadini, rispondendo alle dichiarazioni dell’assessore regionale ai Rifiuti a proposito dell’iter per realizzare il termovalorizzatore. Dopo la chiusura del bando è stata nominata infatti la commissione che dovrà valutare le proposte.

“È il metodo che la nostra Rete denuncia dalla sua nascita, in ogni sede istituzionale disponibile: si nomina la commissione, si fissa la scadenza del bando entro l’autunno, l’affidamento entro l’anno, e solo dopo, forse, se insistiamo abbastanza, qualcuno si degna di informare le comunità coinvolte. Non è partecipazione: è un percorso a tappe forzate travestito da dialogo – accusano i comitati -. Cambiano gli assessori, cambiano le legislature, ma il copione dei progetti calati dall’alto in questa regione resta sempre lo stesso, tale e quale, riga per riga. Rigore amministrativo e competenze, si legge nelle dichiarazioni dell’assessore. Peccato che di rigore ce ne sia parecchio nel blindare la scelta tecnologica e pochissimo nel rispondere alla domanda che i cittadini continuano a porre inascoltati: cosa uscirà dai camini e con quali conseguenze sanitarie nei prossimi trent’anni? Su questo, guarda caso, la trasparenza torna a farsi invisibile”.

“Invisibile è anche il piano di economia circolare che dovrebbe precedere, non seguire, la scelta di un inceneritore: un piano che ridurrebbe i rifiuti da trattare invece di garantirne il flusso costante a un impianto che, per reggersi economicamente, di rifiuti ne ha bisogno sempre di più, non di meno – prosegue la Rete -. Si asseconda con zelo ciò che genera profitto a pochi e si rende invisibile ciò che dovrebbe garantire un diritto a tutti”.

“Come Rete Liguria continueremo a chiedere, con gli strumenti che la legge ci mette a disposizione (accesso civico, osservazioni, mobilitazione nelle sedi istituzionali) che questa trasparenza smetta di essere un’illusione (ottica) e torni a essere quello che dovrebbe: un obbligo verificabile, non un’invisibilità di comodo. Siamo però d’accordo con l’assessore su un punto: l’immobilismo delle numerose amministrazioni regionali che si sono succedute. In oltre un decennio non è stato compiuto alcun passo avanti sulle impiantistiche necessarie alle filiere del riciclo, sprecando un patrimonio pubblico e impedendo la creazione di centinaia di posti di lavoro diffusi sul territorio. Peccato soltanto che da undici anni, su quella stessa poltrona che avrebbe dovuto far nascere quegli impianti, sieda proprio Giampedrone”, concludono.