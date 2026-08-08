Tentano di svaligiare un appartamento a Sestri Ponente: arrestati

Genova. Le volanti della polizia hanno arrestato in flagranza per furto un uomo di 60 anni e una donna di 49, entrambi italiani.

L’intervento è scattato questa notte presso un’abitazione di via Sparta, a seguito della segnalazione di un inquilino dello stabile. L’uomo, insospettito, aveva notato dallo spioncino della porta una piccola luce e alcuni rumori riconducibili a due persone che tentavano di forzare la porta di un appartamento al piano superiore.

Arrivato sul posto, i poliziotti hanno notato la presenza di alcune torce provenire da un piano alto e, salendo, hanno sorpreso due persone nascondersi dietro una fioriera.

I due sono stati bloccati e, nei pressi, sono stati trovati alcuni attrezzi per lo scasso, in particolare un cacciavite, una punta piegata e altri due cacciaviti di medie dimensioni.

I due sono stati arrestati, L’appartamento in questione appartiene a una donna anziana che si trovava fuori città ed è stata immediatamente contattata.