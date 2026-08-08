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Cronaca

Tentano di svaligiare un appartamento a Sestri Ponente: arrestati

E' successo stanotte. In manette sono finiti due italiani. L'allarme dato da un vicino di casa che aveva visto delle torce al piano di sopra

polizia volante notte
Genova. Le volanti della polizia hanno arrestato in flagranza per furto un uomo di 60 anni e una donna di 49, entrambi italiani.
L’intervento è scattato questa notte presso un’abitazione di via Sparta, a seguito della segnalazione di un inquilino dello stabile. L’uomo, insospettito, aveva notato dallo spioncino della porta una piccola luce e alcuni rumori riconducibili a due persone che tentavano di forzare la porta di un appartamento al piano superiore.
Arrivato sul posto, i poliziotti hanno notato la presenza di alcune torce provenire da un piano alto e, salendo, hanno sorpreso due persone nascondersi dietro una fioriera.
I due sono stati bloccati e, nei pressi, sono stati trovati alcuni attrezzi per lo scasso, in particolare un cacciavite, una punta piegata e altri due cacciaviti di medie dimensioni.
I due sono stati arrestati, L’appartamento in questione appartiene a una donna anziana che si trovava fuori città ed è stata immediatamente contattata.
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